Kylian Mbappé, le PSG a le secret pour le garder

Sur le terrain, le talent de Kylian Mbappé est indiscutable. Mais, ses choix de carrière provoquent eux le débat. Que va t-il faire ? Que doit-il faire ? PSG ou Real ? Vadim Vasilyev, l'ancien vice-président de Monaco, connaît bien le joueur. Il tente de décrypter ces questions.

Le PSG est presque devenu l'équipe de Kylian Mbappé. Le jeune homme de 23 ans porte son club cette saison avec des prestations toujours plus solides même dans les matches difficiles. Médiatisé à outrance en France, adoré par les supporters, difficile d'imaginer qu'il est proche de quitter l'Hexagone dans quelques mois. Le Real Madrid semble tout proche d'obtenir son transfert en tant que joueur libre pour la saison prochaine. Un crève-cœur pour tous les supporters parisiens d'autant que le gamin de Bondy progresse à grands pas chaque année depuis son arrivée à Paris en 2017, en provenance de Monaco.

L'AS Monaco, le club où il a explosé sous la vice-présidence de Vadim Vasilyev. L'homme d'affaires russe, qui a été depuis débarqué de son poste au sein du club monégasque connaît parfaitement bien le jeune homme et son entourage. Interrogé par le journal le Parisien à son sujet, Vasilyev est déjà convaincu que son ancien protégé est le meilleur au monde. « Sans aucun doute. Il fait la différence à chaque match. Il est au-dessus des autres. Il a encore une marge de progression et ira tout en haut », indique t-il. Une analyse partagée par une grande majorité des observateurs.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé will sign for Real Madrid next week. He is expected to put pen to paper before Friday!



