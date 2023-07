Kylian Mbappé, le comptable du Real dit oui

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid peut payer les 400 millions d'euros nécessaires à la venue de Kylian Mbappé, en mode tout compris transfert et salaire. Le PSG est prévenu, la Maison Blanche a les poches pleines.

La dernière quinzaine de juillet est désormais entamée, et si cela ne sent pas encore la fin des vacances, cela a surtout été marqué au PSG par la reprise des internationaux. Kylian Mbappé était à l’heure à l’entrainement ce lundi et il a pu pratiquer les tests physiques de rigueur avant une semaine plus tranquille histoire de faire connaissance avec Luis Enrique. Ensuite, ce sera le départ pour le Japon, et le début de la montée en puissance en vue de la reprise. Même si Nasser Al-Khelaïfi est présent en ce moment à Paris pour mettre les choses au clair en ce début de saison, la situation de l’attaquant français n’a pas changé. Il pense toujours à ne pas prolonger son contrat tout en restant au Paris SG cette saison.

Dépenses inexpliquées et pertes, le Real dans le rouge https://t.co/sgjq0R6Pv8 — Foot01.com (@Foot01_com) July 17, 2023

L’idéal pour toucher ses primes de fidélité et partir libre au Real Madrid dans un an. Toutefois, le PSG ne l’entend pas de cette oreille, et le club madrilène se méfie énormément de son côté, n’ayant pas encore envie de passer pour le dindon de la farce. L’affaire est donc complexe, et toutes ces données pourraient bien provoquer un transfert dès cet été. Avec une addition forcément lourde pour le géant espagnol, dont les comptes ont été épinglés dernièrement avec des virement mystérieux que Florentino Pérez n’a pour le moment pas voulu éclaircir. Mais selon les derniers chiffres publiés, que le journal AS s’est procuré, et qui seront validés à l’automne par l’assemblée générale de la Maison Blanche, le Real Madrid a bien les moyens de se payer Kylian Mbappé cet été.

393 millions d'euros disponibles

Entre le montant du transfert et le salaire du joueur à payer, plus les primes à la signatures, c’est un total de 400 millions d’euros qui serait à débourser pour s’offrir le champion du monde 2018. Dans un article intitulé « Il y a l’argent pour Mbappé », AS assure que tout serait en ordre pour une telle dépense. La trésorerie au 30 juin serait donc de 128 millions d’euros, avec des revenus records qui surpassent pour la première fois les années d’avant-Covid 19. A cette trésorerie, s’ajoutent 265 millions d’euros disponibles « facilement » aux yeux du club par des lignes de crédit, des remboursement de dettes ou de transferts passés. De quoi financer sans même avoir à se mettre dans le rouge une arrivée de Kylian Mbappé. Et cela tout compris. Sans oublier les revenus que va générer une telle arrivée, le feu vert est donc donné pour boucler cette opération. Au moins sur le plan sportif et financier, le Real Madrid n’a pas de souci à se faire, même s’il reste le plus difficile, boucler cette opération qui comprend l’accord du joueur et surtout celui du PSG.