Mbappé ‍: Le PSG a un avantage crucial face au Real Madrid

Corentin Facy

Prolongation au PSG ou départ vers le Real Madrid, le flou est toujours immense autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Les Jeux Olympiques offrent toutefois un avantage au club de la capitale dans les négociations.

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé rêve de disputer les Jeux Olympiques à Paris avec l’Equipe de France en 2024. La compétition débutera quelques jours seulement après la finale de l’Euro, que le champion du monde espère bien sûr disputer avec les Bleus. Enchaîner les deux compétitions à quelques jours d’intervalle, cela ne fait pas peur à Kylian Mbappé ou encore à Antoine Griezmann, qui rêvent de défendre les couleurs tricolores aux JO. Encore faut-il que leurs clubs respectifs acceptent cette requête car les Jeux Olympiques ne sont pas une compétition de la FIFA et par conséquent, les clubs peuvent refuser que leurs joueurs y participent.

Dans l’Equipe de Greg, Benoit Trémoulinas a évoqué le cas de Kylian Mbappé. Et pour l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, il ne serait pas étonnant que le Real Madrid s’oppose à la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Au contraire, le PSG laissera carte blanche à sa star et cela pourrait compter au moment du choix final cet été pour « KM7 » et ainsi offrir un bel avantage au Paris SG. « Tout le monde sait que Mbappé a envie de faire les JO. Il laisse un petit message caché en disant que si ce n’est pas possible, il écoutera. Mais la vérité, c’est que c’est lui qui décide et il le sait. Il décide de tout, au Paris Saint-Germain c’est quasiment le président, on lui a fait une équipe autour de lui » explique l'ancien défenseur de l'Equipe de France sur La Chaîne L'Equipe, avant de poursuivre.

Les Jeux Olympiques, un avantage décisif pour le PSG ?

« Concernant son avenir, c’est lui qui maîtrise tout et le président essaie de s’accrocher à diverses déclarations. Si Mbappé veut faire les Jeux Olympiques, il les fera mais attention, ce n’est pas un super héros. Il va faire 60 à 70 matchs avec l’Euro et les JO sont juste après. Je pense que s’il va au Real, il va avoir du mal à faire entrer sa participation aux Jeux Olympiques dans la négociation. Au PSG en revanche, je suis persuadé que le club le laissera faire ce qu’il voudra » a analysé Benoit Trémoulinas, pour qui les Jeux Olympiques sont une formidable chance pour le Paris Saint-Germain. En accordant à Kylian Mbappé le droit d’y participer sans poser de problème, le club parisien pourrait s’attirer les faveurs de l’international français en se démarquant ainsi du Real Madrid.