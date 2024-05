Paulo Fonseca a une préférence, l’OM et le LOSC en sueur ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

En raison de la très belle saison de Lille, Paulo Fonseca est un entraineur très demandé cet été. Le LOSC rêve de le prolonger, et l'OM vient de lui offrir la place sur le banc de touche. Mais le Portugais a d'autres rêves.

Malgré son coaching peu inspiré face à l’OL ce lundi soir, Paulo Fonseca demeure un technicien qui réalise une très belle saison avec Lille, que ce soit au niveau européen ou en Ligue 1, avec la possibilité de remettre le LOSC en Ligue des Champions la saison prochaine. A l’heure où le Portugais arrive en fin de contrat, ce n’est clairement pas anodin. Courtisé l’été dernier, l’ancien coach de Braga, de Donetsk et du FC Porto notamment, avait tout refusé pour continuer le projet lillois, en plein accord avec sa direction qui lui avait octroyé un effectif compétitif. La musique pourrait être différente cet été, alors que le club nordiste essaye toujours de le prolonger. Mais les offres se multiplient, et Paulo Fonseca lui même a aussi des projets qu’il a envie de réaliser.

Fonseca a une préférence... pour l'Italie

La Gazzetta dello Sport en dit plus sur sa situation dans son édition de ce mardi. L’OM a ainsi bien formulé une offre copieuse avec un projet ambitieux et une équipe qui aurait les moyens de viser haut en Ligue 1 la saison prochaine. Malgré les habituels remous au sein de la direction mais aussi de l’effectif, Pablo Longoria a désormais les pleins pouvoirs et entend bien faire de la recherche du futur entraineur sa première priorité. L’offre pour embaucher le technicien lillois est donc là, et la perspective est tentante pour Paulo Fonseca.

Toutefois, le journal italien vient doucher les espoirs marseillais, et également ceux de Lille. En effet, Paulo Fonseca a un rêve : celui de retourner en Italie. Il a déjà oeuvré à l’AS Roma, où il a laissé un bon souvenir, et est désormais le plan B du Milan AC si jamais son compatriote Sergio Conceiçao ne signait pas. La perspective d’entraîner en Série A le motive et la valse des entraineurs annoncée pour cet été le tient visiblement plus en haleine que la perspective de continuer en Ligue 1, dans le nord ou dans le sud de la France. Il reste à savoir si Pablo Longoria continue de maintenir ce dossier en attente, ou s’il passera à autre chose rapidement pour éviter d’être coincé à attendre une réponse qui pourrait tarder à venir.

A l’heure actuelle, Paulo Fonseca est donc toujours la priorité de l’OM, et la présentation d’un projet ambitieux a été effectuée. Mais il y a encore beaucoup de chemin avant un éventuel accord, alors que Lille espère encore et toujours le prolonger, notamment en cas de fin de saison sur le podium.