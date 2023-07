Kylian Mbappé, l'offre folle va tomber, c'est une surprise

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé livre un véritable bras de fer avec la direction parisienne. Le Real Madrid se tient prêt, mais l'Arabie Saoudite arrive avec une proposition dingue.

Désireux de quitter le PSG à la fin de son contrat pour dans la foulée, signer libre avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a son nouveau plan de carrière bien défini en tête. Paris aimerait prolonger le buteur français mais reste ouvert à un départ dès cet été contre une grosse somme d'argent, afin d'éviter de perdre le joueur de 24 ans gratuitement l'année prochaine. Néanmoins, sachant que le champion du monde ne va pas prolonger, Madrid préfère pour le moment attendre un an et éviter de dépenser une fortune. A moins que l'ancien monégasque n'affiche publiquement sa volonté d'être transféré. Un problème de taille donc puisque le PSG est catégorique, comme l'a fait savoir son président Nasser Al-Khelaïfi. Soit Kylian Mbappé prolonge, ce qui n'est pas le souhait du joueur, soit il part avant la fin du mercato. C'est dans cet imbroglio que l'Arabie saoudite espère recruter le Français une saison.

Le flou autour de Mbappé, l'Arabie saoudite en profite

L'idée est folle mais pourrait bien mettre toutes les parties d'accord. Dans une chronique sur CaughtOffside, le journaliste spécialisé Ben Jacobs a évoqué la possibilité que Kylian Mbappé rejoigne temporairement la ligue saoudienne. Un championnat qui recrute à tour de bras et ne compte pas son argent au moment d'essayer de faire venir les meilleurs joueurs de la planète, comme ce fut le cas avec Lionel Messi, qui a failli rejoindre Cristiano Ronaldo.

Le journaliste britannique explique néanmoins que le Français n'est pas intéressé à l'idée de jouer dans le pays du Golfe Persique pour le moment mais que l'Arabie saoudite pourrait être l'unique solution pour régler l'avenir du capitaine de l'équipe de France. Le PSG serait capable d'accepter le scénario suivant : une vente à un prix historique dépassant les 200 millions d'euros. Pour Mbappé, ce serait une pige d'un an qui l'attendrait, avant de rejoindre le Real Madrid librement. Une preuve de plus que l'argent n'a aucune importance pour l'Arabie Saoudite, qui veut juste des joueurs de prestige pour son championnat. Si Arsenal et Liverpool rêvent aussi de recruter Mbappé, les deux clubs anglais ne sont pas en mesure de s'offrir ses services avec tout le package financier que comprend une telle arrivée. Contrairement à l'Arabie saoudite qui peut se permettre de faire un pont d'or afin d'avoir Kylian Mbappé, même pour une seule petite saison. Une option directement écartée par le principal intéressé qui a fait de la Ligue des Champions son objectif principal. Et pourtant, le média anglais l'affirme, le PSG ne serait pas dérangé de voir Mbappé s'en aller dans un transfert record, sans pour autant rejoindre le Real Madrid de Florentino Pérez...