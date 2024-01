Kylian Mbappé ‍: Florentino Pérez s'amuse comme un fou

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le Real Madrid a remporté un match fou contre l’Atlético de Madrid. Après le succès madrilène, le président Florentino Pérez n’a pas échappé au sujet bouillant du moment : Kylian Mbappé.

Présent en Arabie Saoudite pour disputer la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid a remporté un match au scénario dingue contre l’Atlético de Madrid mercredi soir (5-3). A l’issue de la rencontre, Florentino Pérez a été interpelé par un fan du club merengue. « Florentino, vous êtes le meilleur président. S’il vous plaît, nous voulons Kylian (Mbappé) » a ainsi lancé le fan en question au patron du Real Madrid. La réponse de Florentino Pérez est croustillante et laisse place à de nombreuses interprétations puisque le dirigeant espagnol a répondu dans un large sourire : « Je suis d’accord avec vous ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

La question est de savoir si Florentino Pérez répondait à la première affirmation, à savoir qu’il était le meilleur président… ou s’il évoquait aussi le cas Kylian Mbappé. En sachant très bien ce qu’il faisait, le président du Real Madrid s’est montré ambigu et en toute logique, sa réponse a enflammé l’Espagne et les réseaux sociaux mercredi soir. Il faut dire que cette déclaration intervient dans un contexte où un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pour la saison prochaine a été annoncé il y a maintenant cinq jours par un média français.

Kylian Mbappé, un avenir encore incertain

Une information ensuite démentie par le PSG par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi puis par l’entourage du joueur, qui affirme que le capitaine de l’Equipe de France n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir. Logiquement, les choses devraient rapidement s’accélérer puisque rappelons que le Real Madrid a fixé un ultimatum à « KM7 ». Si le joueur veut signer dans la capitale espagnole, il doit le faire dès le mois de janvier dans l’optique de la saison prochaine. Déçu par les épisodes du passé, le Real ne veut pas laisser trainer le feuilleton et s’engager dans un dossier long de six mois. Il sera maintenant intéressant de de savoir si Kylian Mbappé se pliera aux exigences de son possible futur club.