Kylian Mbappé et les Français, l'amour est fini

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Encore auteur d'un triplé contre Gibraltar, Kylian Mbappé impressionne la France du football. Néanmoins, si ses statistiques sont inattaquables, son attitude ne l'est pas. Le joueur du PSG irrite quelque peu les suiveurs et les supporters.

Une Equipe de France record avec un Kylian Mbappé record. Samedi, à Nice, le joueur du PSG a encore franchi un cap lors du succès des Bleus 14-0 contre Gibraltar. Mbappé a inscrit un triplé pour atteindre les 46 buts en sélection (3e meilleur total historique) et les 300 buts en carrière. Des chiffres aussi impressionnants que son lob de 40 mètres sur son troisième but samedi. De quoi conquérir le cœur des derniers français sceptiques à son égard ? Pas vraiment selon un dernier sondage. Même si ses performances sportives sont grandioses, sa personnalité divise toujours plus au fil des ans.

Les Français adhèrent aux critiques de Luis Enrique

Les résultats du sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL sont formels. L'image de Kylian Mbappé s'est dégradée depuis 2019 selon les avis des Français interrogés. 67% des votants le jugent sympathique, ce qui représente une baisse de 13 points en 4 ans. Au niveau humilité, ce n'est guère mieux. 47% des sondés seulement le jugent humble, soit 19 points de moins que 4 ans auparavant.

Un avis basé sur le visage de Mbappé sur et en dehors du terrain. En effet, les amateurs de football interrogés n'apprécient pas sa manière de jouer. 73% estiment qu'il devrait être moins individualiste. Alors que Luis Enrique a récemment indiqué attendre plus de son joueur au PSG, 79% des sondés jugent que Mbappé doit écouter les critiques de son entraîneur pour progresser. On monte même à 85% chez les supporters du PSG. Enfin, dans une année 2023 marquée par la mort du jeune Nahel et la condamnation publique de Mbappé, les sondés se montrent critiques sur les prises de positions sociétales du joueur parisien. Seuls 49% les approuvent alors que 63% des interrogés pensent quand même que Mbappé est un exemple pour la jeunesse. De quoi montrer que ses nombreux buts marqués ne suffisent pas encore à faire de Mbappé une personnalité incontestée en France.