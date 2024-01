PSG ou Madrid, Mbappé va parler dans les prochains jours ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le suspense va-t-il prendre fin plus vite que prévu dans le feuilleton Kylian Mbappé ? A cette question, de nombreuses sources affirment que le joueur du PSG devrait s'exprimer dans les prochains jours.

Kylian Mbappé le sait, toute la planète football est pendue à ses lèvres, son avenir à Paris ou à Madrid étant un sujet qui passionne tout le monde. Après le fameux ultimatum donné par Florentino Perez début janvier, lequel n'aurait pas été respecté par le joueur parisien, ils sont désormais nombreux du côté des Merengue à annoncer que Mbappé va s'exprimer dans les « prochains jours » et enfin faire savoir où il jouera la saison prochaine. C'est peu dire que dans la capitale espagnole on est de plus en plus confiant concernant la signature de l'attaquant français, même si contrairement aux années précédentes, on hésite à crier victoire trop vite. Certains journalistes sont cependant convaincus que cette fois, ce sera la bonne.

Mbappé va bientôt parler

Consultant de différents médias espagnols, dont El Chiringuito, Paco Buyo, ancien gardien de but du Real Madrid et de la Roja, n'a pas hésité à dire qu'il avait des informations sur une annonce imminente et positive de la part de Kylian Mbappé. « On me dit que Mbappé est très proche du Real Madrid. Mbappé est clair dans sa position et le Real Madrid est aussi très clair (...) Il est pratiquement au Real Madrid. Des gens très proches du Paris Saint-Germain et du Qatar me le disent », a confié Paco Buyo, qui n'est pas le seul à s'exprimer sur ce sujet redevenu d'actualité du côté de la capitale espagnole. Et sans tomber dans l'exagération de l'été dernier, les avis sont toujours aussi positifs pour une fin heureuse pour Madrid.

Juanfe Sanz, journaliste très populaire du côté de Madrid, est, lui aussi, d'un optimisme total concernant la venue de Kylian Mbappé chez les Merengue l'été prochain, une fois qu'il sera libre de son contrat avec le Paris Saint-Germain. « Il n'y a pas de négociation ni de rencontre avec le PSG pour le moment. Le PSG estime désormais que Kylian Mbappé négocie actuellement les conditions de son contrat avec le Real Madrid », a révélé, sur Twitch, Juanfe Sanz, qui s'attend à ce que le suspense se termine rapidement, à priori dans les prochains jours. Pour l'instant, rien n'indique que ce sera le cas, même si en France nombreux sont ceux qui estiment qu'il est désormais tant que toute cette histoire se termine afin qu'entre Kylian Mbappé et les supporters parisiens les choses se passent au mieux, quel que soit le choix du meilleur buteur de l'histoire du PSG.