Kylian Mbappé est en mission dans le vestiaire du PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Marc Verti

Depuis l'arrivée de Luis Campos au PSG, la rigueur a été renforcée à Paris. Mais une autre révolution est en marche dans le club de la capitale. Celle de Kylian Mbappé qui veut rééquilibrer de l'intérieur le vestiaire, en s'attaquant notamment au clan sud-américain.

Cet été, le PSG a probablement réalisé le plus gros coup du mercato en prolongeant Kylian Mbappé. Alors qu'il était à deux doigts de signer au Real Madrid, Paris a réussi à convaincre le champion du monde de rester en France. Forcément, avec plusieurs conditions. La première, le salaire. Selon les informations de l'Equipe, Mbappé va toucher 150 millions d'euros sur ses trois années de contrat. La deuxième, un entraîneur de renom. Si Zinédine Zidane n'est finalement pas arrivé, Christophe Galtier met pour le moment tout le monde d'accord. Mais une troisième condition a été exigée par l'attaquant français. Selon les dires d'UOL Sport, le numéro 7 du PSG aurait demandé à Nasser Al-Khelaifi de rééquilibrer le vestiaire, de le franciser et de démanteler le clan sud-américain qui est majoritaire depuis de longues années.

La révolution de Kylian Mbappé au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Cette petite révolution a déjà commencé puisque plusieurs joueurs sud-américains ont ou vont quitter Paris. Di Maria a rejoint la Juventus, Leandro Paredes devrait s'en aller en Italie, Keylor Navas est proche de Naples et Ander Herrera, souvent avec les Argentins et les Brésiliens, va probablement retourner en Espagne. Les récentes rumeurs de l'embrouille entre Mbappé et Neymar confirment cette théorie. Le joueur de 23 ans voulait apparement que Neymar parte cet été, pour renforcer un vestiaire basé sur des internationaux français en puissance. Avec la présence de Kimpembe, Ekitike, Mukiele ou encore Verratti et Renato Sanches qui sont proches des Français, le vent a en effet tourné ces dernières semaines. Reste à savoir si cette petite guerre de clan ne va pas impacter la cohésion au sein du vestiaire du PSG, surtout vu les ambitions que nourrit le club cette saison avec en ligne de mire, la Ligue des Champions.