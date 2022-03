Kylian Mbappé défonce l'attitude des joueurs du PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé n’a pas aimé la performance de son équipe ce dimanche à Monaco, avec la lourde défaite 3-0 qui en a découlé.

A tous les niveaux, le PSG n’a pas donné l’impression de vouloir disputer ce match avec sérieux et abnégation et la punition a été au rendez-vous face à une équipe de Monaco qui n’en demandait pas tant. Kylian Mbappé a pris ses responsabilités sur le terrain en étant une nouvelle fois le rare joueur dangereux du Paris SG. Et à la fin de la rencontre, il est allé immédiatement faire passer un message au micro d’Amazon Prime.

🗣️ @KMbappe - « Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d’estime pour ce qu’on fait.»



La réaction de l’attaquant du @PSG_inside, dépité après la lourde défaite face à l’@AS_Monaco . #ASMPS #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/jYPpNVw68u — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 20, 2022

« On a perdu, on a joué contre une bonne équipe qui joue l’Europe. Ils ont respecté leur plan de jeu, ils ont joué ils avaient envie, et félicitations à eux, ils méritent la victoire aujourd’hui. C’est une bonne équipe et un grand club. L’objectif c’est d’aller chercher le 10e titre de champion de France. Le reste, ça importe peu les gens. On peut gagner 8-0, 9-0, ils penseront quand même à la Ligue des Champions. Maintenant on doit rester professionnel, respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens et les familles. On va aller chercher ce 10e titre. Il faut se respecter soi-même, si on a un minimum d’estime pour ce qu’on fait, pour ce qu’on veut être et ce qu’on aspire à être. Mais voilà, c’était un match sans, on a perdu et félicitations à Monaco », a lancé l’attaquant parisien, pour qui le titre de champion de France est probablement au bout de cette saison, mais qu’il serait temps d’aller le chercher avec une certaine abnégation. Sans quoi, le trophée pourrait avoir une nouvelle fois un goût amer pour le Paris SG.