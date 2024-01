Kylian Mbappé déchire l'ultimatum du Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

En fin de contrat dans quelques mois au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a toujours pas annoncé de décision au sujet de son avenir. L'offre du Real Madrid est bien là mais le joueur hésite réellement.

Kylian Mbappé est clairement à un tournant de sa carrière. Après avoir refusé à deux reprises le Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France possède une troisième et dernière chance de rejoindre le club de la maison blanche, décidément toujours prêt à l'accueillir. Mais la patience des Merengues a des limites. L'attaquant de 25 ans a aussi l'opportunité de prolonger une troisième fois son contrat au PSG. ESPN affirme que Liverpool est également sur le coup mais que la tendance se dessine clairement entre Paris et Madrid. Le média américain avance tout simplement que Kylian Mbappé est réellement tiraillé et a du mal à prendre une décision. Le rêve de l'ancien joueur de l'AS Monaco est bien connu de tous, c'est de jouer pour le Real Madrid. Mais l'offre financière gargantuesque du PSG le fait visiblement beaucoup réfléchir.

Le PSG et le Real Madrid, Mbappé a l'embarras du choix

À Paris, l'objectif est clair, conserver Kylian Mbappé, par n'importe quel moyen. Au Real Madrid, son arrivée est attendue et espérée mais le géant Espagnol parvient très bien à s'en sortir sans le champion du monde. Une donnée qui a peut-être son importance. En effet, le Casa Blanca n'est pas en perdition, et des dirigeants ou socios ont déjà laissé entendre que recruter le kid de Bondy n'était pas non plus vital. D'autant plus que son salaire risque de creuser un énorme déséquilibre au sein du vestiaire. Et pour finir, certains dirigeants sont toujours beaucoup plus emballés par l'idée de faire venir un véritable finisseur comme Erling Haaland. Néanmoins, le média sportif américain l'affirme, le Real Madrid a bien fait une offre ferme de contrat à Kylian Mbappé, mais ce dernier peut encore prendre son temps de la réflexion, et celui-ci pourrait même être beaucoup plus long que prévu. Une manière de faire comprendre que les ultimatums fixés par Florentino Pérez, qui voulait être fixé fin janvier, n'ont pas vraiment lieu d'être.

Au PSG, Mbappé a la garantie de rester le roi. Tandis qu'à Madrid, il sera l'une des nombreuses stars du Santiago Bernabeu, à l'image de Jude Bellingham. Des sources ont martelé à ESPN que l'actuel leader de la Liga est confiant pour enfin attirer Kylian Mbappé. Mais compte tenu de la difficulté de ce dossier qui fait sans cesse l'actualité, son dénouement pourrait bien n'être connu qu'à l'approche de la fin de la saison. Un scénario que tout le monde redoute, même si cela pourrait convenir au PSG, qui voit dans les hésitations de son attaquant vedette une marque que le choix n'est pas si clair que cela dans l'esprit de KM7.