Kylian Mbappé convoqué à Madrid en plein Clasico

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid a sombré dimanche soir contre le FC Barcelone, quelques heures après le naufrage du PSG à Monaco. Kylian Mbappé a fait le buzz jusqu'à Santiago-Bernabeu.

Nul ne sait si Kylian Mbappé avait choisi d’oublier la dramatique prestation de ses coéquipiers et lui quelques heures auparavant à Monaco en regardant à la télévision le choc entre le Real Madrid et le Barça, mais si c’est le cas, l’attaquant français convoité par les Merengue a fini la journée avec un sacré mal de crâne. Tandis que le mystère s’éternise concernant sa possible signature avec le club de Florentino Perez et Carlo Ancelotti, l’attaquant français du Paris Saint-Germain a probablement pris conscience qu’en l’absence de Karim Benzema, les Madrilènes ne sont pas non plus des monstres invincibles, ce que Mbappé avait probablement vu lors de la double confrontation entre le PSG et Madrid en Ligue des champions. Et s’il a suivi ce Classico outrageusement dominé par la formation de Xavi, l’ancien joueur catalan donnant une vraie leçon à Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé a aussi probablement entendu que dans les tribunes de Santiago-Bernabeu on comptait sur lui pour effacer l’affront de cette gifle prise à domicile.

Mbappé à Madrid, Santiago-Bernabeu se lâche pendant le naufrage

En effet, alors que Luka Modric et ses coéquipiers étaient totalement débordés et sombraient (0-4) face au FC Barcelone, des « Mbappé, Mbappé » sont tombés des tribunes, histoire de faire comprendre au président madrilène, témoin de cette déroute, que l'heure était venue de faire signer celui que le club espagnol veut recruter depuis 2017. Les chants de Santiago-Bernabeu ont évidemment fait le bonheur des supporters barcelonais qui ironisent sur ce Real Madrid, leader de la Liga et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, contraints de réclamer la signature du meilleur footballeur du monde afin d'échapper à la déprime et à un jeu dont la faiblesse sans Karim Benzema a sauté aux yeux dimanche soir.

🚨 Un message de Kylian Mbappé adressé à Florentino Pérez a fuité !@lequipe pic.twitter.com/GnwocwAcj0 — Ancelotti dégage de mon club (@TotaI_RMCF) March 20, 2022

Ces chants auront-ils une influence sur la décision de Kylian Mbappé de quitter librement le PSG pour le Real Madrid ? Bien évidemment que non, l'attaquant français ayant bien compris que les supporters des Merengue n'attendaient que lui. En Espagne, au lendemain de la démonstration barcelonaise à Madrid, les médias proches du Real sont toujours aussi convaincus que la signature de Mbappé est d'ores et déjà acquise et que rien ni personne ne pourra faire changer d'avis le champion du monde français. Il est vrai que depuis deux semaines, le Paris Saint-Germain fait tout à l'envers pour prolonger Kylian Mbappé, et que le meilleur allié de Florentino Perez est peut-être Mauricio Pochettino.