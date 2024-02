Real ‍: Mbappé le stylo à la main, il en fait encore des cauchemars

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a déjà signé au Real Madrid selon certaines indiscrétions de la presse espagnole ce mardi 20 février. Mais la réalité est différente, et tant que rien ne sera officialisé, certains trembleront de le voir encore faire faux bons à Florentino Pérez.

Les sources se multiplient pour annoncer l’imminence d’un accord définitif pour la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi a bien compris que celui qui était au centre de son projet au Paris Saint-Germain va quitter le club francilien en fin de saison. Il faudrait désormais un incroyable retournement de situation pour voir un scénario différent s’écrire, alors que même les autres clubs désireux de se payer ses services n’y croient plus. Arsenal, Manchester City ou Liverpool ont parfois été cités pour récupérer le kid de Bondy en cas de gros problème avec le Real Madrid. Mais les informations de ces derniers jours ne laissent pas penser à une arrivée imminente en Premier League.

Mbappé est le meilleur joueur du monde

La confiance est donc très importante en Espagne, à l’image de la Une de Marca ce mardi 20 février qui annonce que tout est désormais bouclée. Une confiance importante, mais pas totale, car des journalistes se méfient encore d’un possible coup tordu de la part de Kylian Mbappé. Tant qu'ils ne voient pas la signature en bas de la page de son contrat, le doute sera toujours possible. C’est le cas de Manuel Jabois, journaliste pour la Cadena Ser, et pour qui la confiance en la parole de l’attaquant français est très relative. « Je garde une dose de scepticisme parce qu'il y a une histoire d'illusions frustrées. J'ai l'impression que c'est déjà fait, mais c'est vrai que jusqu'à ce que je vois une annonce officielle du Real Madrid ou du joueur, je ne croirai rien. Maintenant, c'est vrai que le mécontentement pourrait être énorme s’il imagine encore que sa décision de quitter le PSG est prise, mais pour ne pas aller au Real Madrid finalement. Nous avons quand même beaucoup de chance, car l’échec d’il y a deux étés est différent de ce qui peut arriver aujourd’hui. Au Real Madrid, les joueurs ont grandi et de nouveaux joueurs sont arrivés qui ont donné à l'équipe un potentiel offensif éblouissant. Mbappé est la cerise sur le gâteau. Je serais ravi bien sûr qu'il arrive car c'est le meilleur joueur du monde », a livré Manuel Jabois, qui est d’accord à 100 % avec le ressenti d’un certain Florentino Pérez.

Le Real Madrid va tout faire pour que Kylian Mbappé quitte le PSG pour atterrir au Real Madrid, mais le club merengue n’est plus aussi dépendant de sa signature qu’il ne l’était il y a deux ans, quand il a prolongé à Paris à la surprise générale. Désormais, l’effectif madrilène, plus équilibré et toujours aussi performant, n’attend pas forcément le champion du monde tricolore comme le Messie, même s’il sait aussi s’incliner devant son talent, son rayonnement mondial, et sa faculté à empiler les buts comme personne à la Casa Blanca à l’heure actuelle.