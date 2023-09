Kylian Mbappé c'est donné, le Real Madrid n'en croit pas ses yeux

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

En fin de contrat à l'issue de la saison, Kylian Mbappé se laisse le choix pour son avenir. Le Real Madrid le veut libre, et négocie avec lui un contrat qui ne serait pas si extravagant.

Actuellement incertain pour les prochains matchs en raison d’une petite blessure, Kylian Mbappé réalise tout de même un début de saison à nouveau incroyable sur le plan des statistiques. Surtout quand on sait qu’il a été privé de préparation pendant un mois en raison de son bras de fer avec son club sur son avenir. L’efficacité est donc toujours là, et c’est aussi ce qui en fait un joueur dont la situation contractuelle fait tant parler. Le Real Madrid espère bien le faire venir en fin de saison, quand il sera libre de tout engagement. Le PSG compte de son côté effectuer un forcing sur la durée, pour une nouvelle fois parvenir à lui faire signer une prolongation de contrat. Même si, cette fois-ci, le club espagnol est persuadé que tout se met en place pour une arrivée libre et en douceur.

Le PSG soupçonne un accord de longue date d’avoir déjà été trouvé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, Florentino Pérez ayant la volonté de boucler ce deal dès le mois de janvier pour être enfin tranquille sur ce dossier. Une arrivée qui, malgré les apparences de gratuité avec la fin de contrat de l’attaquant parisien, ne sera pas donnée. Entre le salaire à donner sur cinq ans et la prime à la signature, la mise de départ pour faire venir l’ancien monégasque serait de 350 millions d’euros, a calculé la Gazzetta dello Sport. Pour un club comme le Real Madrid, cela reste un investissement lourd mais qui en vaut la chandelle aux yeux de son président, qui rêve d’une nouvelle star en attaque, et ce peu importe la saison que les troupes de Carlo Ancelotti vont passer.

Mbappé 200 ME moins cher que Haaland

En cas de nouvelle complication dans le dossier Mbappé, l’idée de recruter Erling Haaland est le plan B idéal. Mais le journal OK Diario révèle que le clan du Norvégien, et son club de Manchester City avec qui il est encore sous contrat sur le long terme, est beaucoup plus gourmand que celui de l’international français. Ainsi, en plus d’un transfert 170 millions selon une clause qui reste à confirmer, le buteur des Citizens réclame aussi une prime à la signature individuelle de 120 millions d’euros. Guère habituel à ce niveau pour un joueur encore sous contrat, et qui fait donc l’objet d’un transfert. En plus de cela, niveau salaire, l’ancien de Dortmund réclame 50 millions d’euros par an, pour un total de la facture s’élevant à 540 millions d’euros. Une addition bien plus difficile à digérer pour les Merengue, qui ne s’interdisent rien, mais savent que, malgré son salaire et sa prime à la signature, un Mbappé qui arriverait libre en provenance du PSG serait un investissement de taille, mais bien moins élevé que pour Erling Haaland.