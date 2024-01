Objectif 60 buts par an, Deschamps défie Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé a réalisé une année 2023 exceptionnelle au niveau statistique. L'attaquant a inscrit 52 buts sur l'année civile avec le PSG et l'Equipe de France. Difficile de critiquer Mbappé dans ces conditions. Un homme ose pourtant le faire : Didier Deschamps.

Les critiques demeurent toujours concernant Kylian Mbappé. Néanmoins, sur le plan sportif, il est difficile de trouver quelque chose à redire concernant ses performances. L'attaquant du PSG ne s'arrête jamais de marquer des buts, en club mais aussi en sélection. Sur l'année civile 2023, le Français a marqué 52 buts. C'est la meilleure performance d'un joueur évoluant en Europe à égalité avec Harry Kane. En 2024, il ne sera pas aisé de battre une telle marque même si Mbappé s'y attèle déjà avec le PSG.

Même à 52 buts, Mbappé n'a pas fait l'année parfaite

Un homme attend qu'il fasse encore mieux : Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'Equipe de France est certes admiratif de son capitaine mais il reste un technicien perfectionniste. Dans une interview pour GQ, Didier Deschamps a réagi froidement aux 52 buts de son capitaine en 2023. Il a préféré insister sur les occasions de but ratées par Kylian Mbappé pour le motiver à les gommer définitivement. Il est convaincu que le joueur du PSG comprendra bien le message.

« Même si le nombre de buts qu'il a marqués est impressionnant, il pourrait être un peu plus précis dans sa finition. […] C'est un perfectionniste et un compétiteur. Il veut toujours faire plus et mieux dans tous les domaines », a t-il indiqué. Au vu de ses performances depuis la reprise, 7 buts en 4 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG, Kylian Mbappé n'a pas attendu la sortie de son sélectionneur pour accélérer le rythme.