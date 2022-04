Kylian Mbappé avec Erling Haaland, City fait un rêve galactique

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG au mois de juin, Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid. Mais un invité surprise est prêt à chambouler ce dossier.

D’accord pour rejoindre le Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé s’était heurté au refus catégorique du Paris Saint-Germain de le transférer, malgré une offre avoisinant les 180 millions d’euros de la part du club merengue. Un an plus tard, Kylian Mbappé a désormais les cartes en main dans la mesure où le champion du monde 2018 arrive en fin de contrat. A cinq matchs de la fin de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas communiqué sa décision, alors que tous les scénarios sont encore possibles. Le PSG espère encore le prolonger, même pour une courte période d’une ou deux ans. De son côté, le Real Madrid n’a pas changé sa position et continue de faire de Kylian Mbappé sa priorité absolue pour renforcer son effectif lors du prochain mercato. Mais selon les informations relayées par Fichajes.net, un invité surprise est en passe de faire son irruption dans ce dossier brûlant du mercato estival.

Manchester City surveille Kylian Mbappé

Il s’agit de Manchester City, qui est sur tous les fronts dans l’optique du prochain mercato puisque le club de Pep Guardiola est également très actif dans le dossier Erling Haaland. L’avant-centre norvégien du Borussia Dortmund est une cible prioritaire aux yeux de Pep Guardiola, qui manque de numéro neuf de métier dans son effectif depuis le départ de Sergio Agüero. Mais à en croire le média, Kylian Mbappé pourrait aussi être ciblé par Manchester City en plus d’Erling Haaland. L’appétit vient en mangeant pour l’actuel leader de la Premier League, qui ne s’interdit rien dans l’optique de l’été prochain, y compris de recruter les deux joueurs les plus convoités de la planète. Reste maintenant à voir comment Kylian Mbappé réagira à l’intérêt de Pep Guardiola à son égard et s’il est possible pour Manchester City de rafler la mise en débarquant dans ce dossier bien plus tard que le Real Madrid par exemple.

Haaland ne s'y attendait pas

Erling Haaland. Manchester City are convinced that their proposal is the best one - including club project, salary, Guardiola plans and perspectives for the player. 🔵⭐️ #MCFC



...but City are still working to get Haaland deal done - as nothing has been completed/signed yet. pic.twitter.com/S7freBCBWq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2022

Il sera par ailleurs intéressant de connaitre la position d’Erling Haaland, dont l’entourage avait fait fuiter que le Norvégien ne voulait pas signer au Real Madrid si Kylian Mbappé rejoignait les Merengue afin de ne pas avoir à se partager le rôle de tête d’affiche avec l’attaquant français du PSG. Surtout que le joueur du Borussia Dortmund a affiché depuis longtemps sa préférence pour les Cityzens, et pourrait se poser la question d'une présence de l'attaquant français à ses côtés. Une preuve en tout cas que Pep Guardiola et Manchester City ont un gros appétit pour cet été, alors qu'ils sont toujours en course pour la victoire en Premier League comme en Ligue des Champions.