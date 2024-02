Kylian Mbappé au Real, Javier Tebas agresse la France

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Cela ne fait désormais plus aucun doute, Kylian Mbappé va quitter le PSG et va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Un énorme coup dur pour la Ligue 1 et au contraire, une signature salutaire pour la Liga espagnole.

Déjà en avance sur la Ligue 1 au niveau des droits TV et des résultats en coupe d’Europe, la Liga va accentuer cet écart avec la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ce n’est pas à Javier Tebas que cela va déplaire. Interrogé par le journal AS, le président de la Liga espagnole a fanfaronné, rappelant que son championnat n’avait pas trop subi les conséquences des départs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi et que la valorisation de la Liga n’avait jamais cessé de grimper. Cela devrait s’accentuer encore davantage dans les semaines et les mois à venir avec la signature de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain. L’occasion au passage pour le patron de la ligue espagnole de football de taper sur la Ligue 1 et de se moquer de la faible valorisation du championnat de France, y compris à un moment où Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi garnissaient l’effectif du PSG.

« Les départs de Ronaldo et Messi n'ont pas causé de dégâts car nous n'avons pas reculé, mais avec eux, nous aurions sûrement grandi plus vite. Le championnat français avec Messi, Neymar et Mbappé n'a pas grandi, Cristiano Ronaldo est allé en Italie et les revenus internationaux du championnat italien n'ont pas augmenté, les nôtres ont augmenté même si nous les avons perdus tous les deux. La raison est que, tant pour les sponsors que pour les médias audiovisuels, ce qui compte le plus pour eux est que la compétition soit économiquement durable, que sept ans plus tard elle continue d'être très compétitive et qu'il y ait toujours de très bons joueurs en Espagne. Cette année, nous avons le meilleur du monde, c'est Bellingham, la saison dernière, Lewandowski était à un grand niveau, l'Atlético a Griezmann, si Mbappé vient, cela nous aidera à être plus compétitifs et à grandir encore plus vite » a lancé Javier Tebas, qui jubile à l’avance à l’idée de voir Kylian Mbappé sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Avec une telle signature, il est clair que la Liga a de grandes chances de redevenir l’un des championnats les plus attractifs au monde. Bien loin de la Ligue 1, qui cherche toujours à valoriser au mieux ses droits TV.