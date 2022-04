PSG : Kylian Mbappé a mis en panique la presse espagnole

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Depuis ses propos dimanche à l'issue de PSG-Lorient, Kylian Mbappé a semé le doute sur son avenir. Cela y compris dans la presse espagnole où on annonçait fièrement sa venue au Real Madrid l'été prochain.

Décidément, Kylian Mbappé est vraiment un joueur insaisissable. Ses feintes et ses dribbles font mal à plus d'un défenseur en Europe. Mais, en coulisses aussi, il sait parfaitement dribbler les journalistes sur son avenir. Aujourd'hui, à deux mois de la fin de son contrat, il est difficile de prédire ce que veut et ce que va faire Kylian Mbappé pour la saison prochaine. En Espagne, où on annonce depuis des mois qu'il va signer d'ici peu au Real Madrid, l'incompréhension et le doute sont de mise depuis dimanche. Après le match face à Lorient, Mbappé indiquait en effet au micro d'Amazon Prime que rien n'était décidé au sujet de son avenir.

L'Espagne se demande quand Mbappé sera au Real Madrid

Une déclaration qui a refroidi les observateurs ainsi que les proches du club madrilène. Surtout que certains bruits commencent à émettre l'hypothèse d'une prolongation de Mbappé au PSG. En Espagne, on reste sur la même ligne : Kylian Mbappé deviendra sous peu un joueur du Real Madrid. Mais, le débat qui agite la presse espagnole actuellement se situe sur la date à laquelle le Français sera présenté à Madrid.

🚨 Kylian Mbappé has NOT made any decision about his future.



Nothing has been agreed yet.



(Source: @JulienMaynard) pic.twitter.com/cIIvhdQOUS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 6, 2022

Les journalistes espagnols, qui annonçaient de concert la signature imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid, voient maintenant leurs informations diverger nettement sur la date de présentation du Français. Pour Joaquin Maroto, journaliste de AS qui participe à l'émission El Larguero sur la Cadena Ser, Mbappé sera présenté le week-end du 22-23 juillet prochain. De son côté, Josep Pedrerol qui conduit la célèbre émission El Chiringuito annonce les premiers pas du Français à Madrid pour fin mai voire juin en cas de finale de ligue des champions pour le Real. Un débat pour le moment anecdotique en l'absence de la moindre lumière blanche, synonyme d'arrivée chez les Merengues pour Kylian Mbappé.