Média : Bilel Ghazi quitte L'Equipe, mais pas à cause de Lyon

Dans : OL.

Depuis 48h, une rumeur affirme que Bilel Ghazi, journaliste bien connu de l'Equipe, était licencié en raison d'un rôle d'agent officieux de joueurs de l'OL. Il balaie tout cela d'un message musclé.

Les réseaux sociaux ne sont pas tendres, et depuis lundi soir Bilel Ghazi, journaliste du quotidien sportif le constate à ses dépens. Un courageux anonyme a en effet décidé de faire circuler une rumeur selon laquelle le spécialiste de l'Olympique Lyonnais était licencié par L'Equipe pour avoir « outrepassé son rôle » en conseillant des jeunes joueurs de Lyon. La machine s'est emballée, au point même que Sébastien Tarrago et Bernard Lions, deux collègues à lui, sont intervenus sur Twitter pour dénoncer cette accusation anonyme. Cela a bien évidemment remis de l'huile sur le feu, au point que Bilel Ghazi a décidé de remettre les pendules à l'heure ce mercredi suite à cette histoire.

« Donc une personne se cache lâchement derrière l’anonymat des réseaux sociaux pour tenter de salir mon image en calomniant et cela impliquerait que je doive me justifier ? Après, au regard de l’intérêt suscité par ma situation professionnelle, je laisse à L’Equipe la responsabilité d’assumer (ou non) de communiquer sur les raisons de mon prochain départ qui ne concernent en rien ma qualité et ma probité professionnelles », constate le journaliste de L'Equipe, qui s'apprête donc à quitter le quotidien sportif, mais pas pour des raisons liées à un hypothétique rôle de conseiller occulte.