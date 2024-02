Double accord annoncé avec Mbappé, le Real met le PSG KO

Dans : Kylian Mbappé.

Encore et toujours en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine, même si l’attaquant français prend direction du Real Madrid avec un accord trouvé sur le salaire comme sur les droits à l'image.

Kylian Mbappé vit-il ses derniers mois en Ligue 1 sous le maillot du club de la capitale française ? C’est fort probable. Courtisé de longue date par le Real, soit depuis son éclosion à Monaco en 2017, le champion du monde 2018 finira bien par réaliser son rêve de jouer au Real Madrid. Et ce jour va peut-être bientôt arriver, puisque d’après de nombreux médias, Mbappé a de grandes chances de poursuivre sa carrière en Espagne à partir de la saison prochaine. D’après les informations du site Caughtoffside, un accord de principe a déjà été trouvé entre le Real et Mbappé tant au niveau des droits à l’image que du salaire. Si le Real ne s’alignera pas sur les émoluments touchés par Mbappé au PSG, la Maison Blanche sait que l’opération va se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d’euros. Car même si Mbappé sera libre de tout contrat et gratuit en juin prochain, le deal va coûter assez cher à Madrid, entre la prime à la signature et les différentes commissions. L'avancée est tout de même marquante, sachant que le droit à l'image était un point crucial des discussions, sur lesquelles le désaccord avec Florentino Pérez pouvait être tendu. Visiblement, ce sujet a donc trouvé une solution.

Le Real veut boucler l’arrivée de Mbappé au plus vite

Histoire de bien préparer la saison prochaine, le Real espère donc que Mbappé donnera sa décision le plus rapidement possible. Tout simplement parce que Madrid n’a pas que l’attaquant français en tête, vu que des négociations ont également débuté avec Alphonso Davies, le défenseur du Bayern Munich. Autant dire que le Real souhaite voir cet accord avec Mbappé être officialisé le plus vite possible pour ensuite construire le reste de son effectif autour de sa probable future nouvelle star. Seulement concurrencé par le Real sur ce dossier Mbappé, sachant que Liverpool ou les clubs d’Arabie Saoudite n’ont plus aucune chance, le PSG espère encore convaincre Mbappé de rester en lui proposant un nouveau bail jusqu’en 2027, mais la donne est compliquée. Les échanges entre le clan de l'ancien monégasque et la direction parisienne sont rares et cela ne laisse pas vraiment transparaitre le moindre optimisme chez Nasser Al-Khelaïfi. Et c’est aussi pour cela que la direction sportive de Paris explore déjà le marché pour compenser l’éventuel départ de Mbappé au Real, avec Rafael Leao, Bernardo Silva ou Marcus Rashford dans le viseur.