Comment Benzema a convaincu Mbappé de signer au Real

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

La presse espagnole continue d’affirmer sans sourciller que Kylian Mbappé va quitter le PSG pour signer au Real Madrid cet été.

Pour les médias espagnols, il n’y a aucune crainte à avoir : Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Malgré le pressing du Paris Saint-Germain pour le prolonger, l’international français aurait fait le choix de rejoindre le Real Madrid, à en croire les informations du site Defensa Central. Le média espagnol dévoile les coulisses de la décision de Kylian Mbappé et indique par exemple que Wilfried Mbappé, le père du champion du monde 2018, a très fortement incité son fils à rester deux ans de plus au Paris Saint-Germain. Aux yeux de Wilfried Mbappé, il s’agissait d’un plan de carrière raisonnable avant de rejoindre le Real Madrid à l’horizon 2024. Mais à en croire le média, un homme a fait basculer la décision de Kylian Mbappé en la personne de Karim Benzema.

En Allemagne, Nukunku est inarrêtable. 🇩🇪



En Espagne Benzema est le meilleur buteur, et le meilleur passeur à égalité avec Dembélé. 🇪🇸



En France, Mbappé est le meilleur buteur et le meilleur passeur. 🇫🇷



On a vraiment les meilleurs joueurs du monde...💙🤍❤️ pic.twitter.com/KbfJUEIEMO — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 11, 2022

Benzema a fini par convaincre Mbappé

Visiblement plus convaincant que Wilfried Mbappé, l’avant-centre du Real Madrid ne cesse de tendre la perche à Kylian Mbappé, que ce soit en public mais également en privé. Karim Benzema ne s’en cache pas, il rêve d’évoluer avec Kylian Mbappé au Real Madrid, en plus de jouer à ses côtés en Equipe de France. Dans une récente interview, le numéro neuf des Merengue avait expliqué qu’avec Kylian Mbappé, le Real Madrid marquerait sans doute « deux fois plus de buts ». Des appels du pied incessants qui auraient fini par convaincre Kylian Mbappé selon le média, qui affirme que l’attaquant du PSG a donné son accord verbal au Real Madrid afin de rejoindre le club de la capitale espagnole la saison prochaine.

La menace de la retraite

Reste maintenant à ficeler l’accord contractuel entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, ce qui ne sera pas une mince affaire. D’abord car il faudra se mettre d’accord sur le montant de la prime à la signature de Kylian Mbappé ainsi que sur son futur salaire. Mais aussi car le buteur du Paris Saint-Germain a des exigences très pointilleuses en ce qui concerne son droit à l’image. Des accords à trouver même si l'essentiel semble être fait. Surtout que Karim Benzema n'est pas lucide que devant le but. L'attaquant formé à l'OL sait aussi qu'à 35 ans, il n'est pas certain qu'il sera encore aussi fort au Real Madrid dans deux ans, et que le plan de carrière mis en place par Wilfried Mbappé l'empêcherait alors de s'associer au joueur actuellement au PSG. Un argument qui aurait fait mouche chez Kylian Mbappé. Une fois de plus, Karim Benzema touche au but et le Real Madrid ne peut