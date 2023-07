120 millions pour Mbappé, le cauchemar du PSG est là

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la réunion entre Nasser Al-Khelaifi et les joueurs du PSG, dont Kylian Mbappé, rien n'a filtré des éventuelles négociations en cours entre l'attaquant et son président. A Madrid, l'offre qui sera transmise à Paris se prépare et elle va forcément choquer le dirigeant qatari.

Dans un grand numéro de communication dont il est devenu coutumier, Nasser Al-Khelaifi a rassemblé les joueurs et le staff parisiens mardi pour rappeler que le plus important était le club, et que le PSG était déterminé à ce que tout le monde le comprenne. Évidemment, tout cela a filtré via les habituels canaux de communication du président parisien. Mais, l’ultimatum qu’il avait lui-même fixé au 19 juillet est arrivé, et Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Si l’on en croit les promesses d’Al-Khelaifi, l’avenir du joueur passe donc par un transfert le plus rapidement possible.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Sauf que Mbappé a plusieurs fois fait savoir qu’il n’envisageait pas de partir cet été, voulant aller au bout de son contrat. Au Real Madrid, qui est le point de chute clairement favori, on regarde tout cela avec intention, Florentino Ferez étant déjà prêt à faire une offre au PSG pour son meilleur buteur (212 buts). Mais, très loin d’être celle attendue par Paris. Six ans après avoir recruté Kylian Mbappé pour 180 millions d’euros, le Paris Saint-Germain n’envisage pas une cession à moins de 200 millions d’euros. Une somme colossale compte tenu de la situation du joueur, et qui ne colle pas du tout avec ce qui se prépare du côté de Santiago-Bernabeu.

Mbappé ça coûtera 200ME à Madrid et rapportera 120ME au PSG

Alfredo Relano, qui est journaliste et président d’honneur du quotidien sportif AS, affirme que du côté de Florentino Perez, on est très loin de vouloir proposer autant au PSG alors que Mbappé n’a plus qu’un an de contrat et envisage de partir libre en 2024. « Le but du Real Madrid est que l'ensemble de cette opération ne dépasse pas 200 millions d’euros au total. Donc en intégrant les 80 millions d’euros de la prime de loyauté que Madrid devra donner à Mbappé s'il vient dès cet été, puisqu'il ne la touchera pas à Paris, il restera 120 millions d’euros pour le PSG », explique notre très expérimenté confrère, qui estime que dans cette histoire le grand gagnant sera, quoi qu’il arrive Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaifi a choisi de mettre un énorme coup de pression dans ce dossier, mais il va désormais devoir assumer ce quitte ou double proposé au champion du monde 2018.