Mbappé reste au PSG, le Real Madrid en plein cauchemar

Le dossier Kylian Mbappé reste indécis et si l’inquiétude grandit au PSG, les dirigeants du Real Madrid ont aussi des raisons d’être stressés.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2024, Kylian Mbappé a d’ores et déjà annoncé sa volonté de ne pas prolonger dans la capitale française. L’été prochain, l’ex-attaquant de l’AS Monaco sera libre comme l’air et pourra quitter le PSG gratuitement pour s’engager dans son futur club. Un scénario inimaginable pour l’Émir du Qatar ainsi que pour Nasser Al-Khelaïfi, lequel a mis un coup de pression à Kylian Mbappé lors de la présentation à la presse de Luis Enrique en lui indiquant qu’il devait partir cet été ou prolonger son contrat.

Fin juillet, Kylian Mbappé percevra 40 millions d’euros, une prime de fidélité finement négociée par l’international français il y a un an au moment de sa prolongation. Après cette échéance cruciale du dossier Mbappé, les choses vont-elles s’accélérer avec un possible transfert au Real Madrid, le scénario tant espéré par les dirigeants merengue ? Ce n’est pas la tendance selon le journaliste Antón Meana, qui a annoncé sur la Cadena SER que selon lui, Kylian Mbappé allait tenir sa parole en restant une ultime saison au PSG. Un scénario qui ne fait pas du tout les affaires du Real Madrid, malgré la sérénité de façade affichée par l’état-major du club espagnol.

Mbappé va tenir sa parole, il reste au PSG

« Le Real Madrid reste calme mais les dirigeants sont moins calmes que ce qu’ils laissent paraître car sans avant-centre, l’équipe est bancale » estime-t-il. Dans la même émission, Andrés Onrubia Ramos a estimé qu’il y avait fort à parier sur le fait que Kylian Mbappé va tenir sa parole et va rester une dernière année au PSG… avant un départ libre en juin 2024. « La volonté de Mbappé est claire et il ne changera pas la feuille de route qu’il a tracé avec sa mère Fayza Lamari. Il va rester une dernière année au PSG. C’est une course de fond entre Al-Khelaïfi et Mbappé et pour l’instant, Mbappé est devant » a estimé le journaliste espagnol, pour qui la tendance est plus que jamais à ce que le capitaine des Bleus reste une dernière année au Paris SG avant de partir libre au Real. Un scenario qui finalement ne va arranger aucun des deux clubs.