Zirkzee signe à MU pour 44 ME ‍!

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Attaquant surprise de Bologne la saison passée, Joshua Zirkzee va être sous la lumière des projecteurs la saison prochaine. Le Néerlandais a en effet signé à Manchester United dont il sera l’attaquant vedette, le tout pour un transfert de 44 millions d’euros. Le joueur a passé sa visite médicale et a été présenté à la presse ce dimanche. Un vrai pari pour ce joueur formé à Rotterdam, et passé sans succès par le Bayern Munich avant de se relancer en Italie puis en Belgique, et d’exploser à Bologne la saison passée.