Yacine Adli de retour en Ligue 1, deux clubs à la lutte

Recruté en provenance des Girondins de Bordeaux, Yacine Adli peine à s’imposer à l’AC Milan, où il n’a disputé que 6 matchs la saison dernière.

A seulement 22 ans, Yacine Adli n’a pas encore réussi à intégrer la rotation au sein de l’effectif de Stefano Piolo à l’AC Milan. Cela étant, le club lombard reste confiant sur la capacité du Français à s’imposer à l’avenir. L’ancien milieu relayeur des Girondins de Bordeaux a encore trois ans de contrat et pour le Milan, il n’est pas question de le vendre. En revanche, un prêt est souhaitable pour la saison 2023-2024 et sans surprise, les intérêts ne manquent pas en Ligue 1 pour accueillir le natif de Vitry-sur-Seine.

D’après les informations de Calcio Mercato, deux clubs français se sont d’ores et déjà positionnés pour accueillir Yacine Adli sous la forme d’un prêt sans option d’achat cet été. Actifs ces derniers jours, Lille et Nice sont sur les rangs. Les deux clubs cherchent encore au minimum un joueur au milieu de terrain et voient avec Yacine Adli la possibilité de se renforcer à moindre coût avec un joueur qui connait bien le championnat de France (100 matchs de Ligue 1, 6 buts, 16 passes décisives). A priori, l’AC Milan n’a aucun intérêt à le prêter dans un club plutôt que dans un autre. C’est donc à Yacine Adli de faire son choix alors que le club italien de Salernitana est également à l’affût.