West Ham arrive à Rennes avec les poches pleines

Par Guillaume Conte

West Ham compte profiter du départ de Lucas Paqueta vers Manchester City pour 100 ME pour faire une razzia à Rennes en récupéré Jérémy Doku.

Raillé en Angleterre pour son mercato timoré, West Ham est prêt à tout emballer dans cette dernière ligne droite. Le club londonien, qui avait déjà fait affaire avec Rennes pour récupérer Nayef Aguerd il y a un de cela, revient au Roazhon Park pour l’homme en forme des « Rouge et Noir ». En effet, Jérémy Doku est déchainé en ce début de saison et le Belge semble enfin avoir franchi un palier en associant ses qualités de puissance et de vitesse, à une plus grande justesse dans le dernier geste. Débarrassé de ses problèmes physiques, l’ailier rennais fait saliver Manchester City, qui a trouvé un accord avec le joueur des Diables Rouges.

Un transfert à 50 ME ?

Malgré cela, West Ham arrive dans ce dossier, annonce Foot Mercato. Et avec une enveloppe colossale puisque le transfert de Lucas Paqueta des Hammers vers City pour 100 millions d’euros, est en bonne voie pour se finaliser. En effectuant une énorme offre, le club londonien espère bien faire douter Rennes, qui est en train de finaliser un accord avec Manchester City dans le même temps. De quoi provoquer une surenchère légendaire pour la plus grosse vente de l’histoire du club breton ?

Cela semble bien parti même si les supporters rennais risquent surtout de pleurer la perte d’un joueur capable de faire d’énormes différences, et qui marchait sur l’eau en ce début de saison. Il faudra alors faire confiance à Florian Maurice pour dénicher l’élément capable de maintenir ce niveau de performance dans la formation de Bruno Genesio. Mais en attendant, le départ de Jérémy Doku ne fait guère de doute, et malgré ses gros moyens financiers, West Ham risque de devoir s’incliner face à Manchester City.