Visite médicale ratée, Monaco refuse El Aynaoui

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Après l’accord entre les deux clubs pour un transfert de 15 millions d’euros, Neil El Aynaoui n’a pas satisfait à la visite médicale et ne signera pas à l’AS Monaco. Le club de la Principauté a estimé que le joueur était insuffisant remis de son entorse du genou contractée au printemps, et que cela pourrait même déboucher sur une deuxième opération l’éloignant des terrains pour plusieurs mois, affirme L’Equipe. Un gros deal qui capote et qui va certainement forcer le Franco-Marocain à rester au RC Lens cette saison.