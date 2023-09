Victor Osimhen au Real cet hiver, l’énorme coup ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

La situation est plus tendue que jamais entre Naples et Victor Osimhen, le buteur nigérian ayant menacé de porter plainte à l’encontre de son propre club. Dès lors, un départ cet hiver est envisageable.

Moqué par son propre club sur Tik Tok, Victor Osimhen ne digère pas. C’est dans un climat de tension maximale que Naples a gagné contre l’Udinese mercredi soir en Série A, avec un but de Victor Osimhen à la clé. Mercredi, on apprenait via la presse italienne que l’ex-attaquant de Lille envisageait sérieusement de porter plainte contre Naples après des vidéos publiées par le club italien sur Tik Tok. Sur celles-ci, on peut par exemple voir Osimhen rater un penalty avec des bruitages qui mettent peu en valeur le Nigérian.

Malgré cette polémique, le goléador de 26 ans a joué mercredi mais quelques heures avant le match, des vidéos circulaient sur les réseaux sociaux. On constatait alors que Victor Osimhen, vexé par le manque de soutien de ses coéquipiers, a totalement ignoré ces derniers au moment de les retrouver pour la causerie d’avant-match. Au vu de cette situation électrique, un départ du Nigérian dès le mois de janvier n’est pas à exclure selon les informations de Sky Sports. En toute logique, cette situation attire la convoitise de plusieurs gros clubs européens au vu de la qualité du joueur concerné.

Le Real, Chelsea et l'Arabie Saoudite sur Osimhen

En manque de joueurs offensifs depuis le départ non-compensé de Karim Benzema, le Real Madrid est notamment sur le coup. A en croire le média britannique, le club de la Casa Blanca s’est renseigné et envisage sérieusement de faire une offre à Naples lors du mercato hivernal pour récupérer Victor Osimhen, meilleur buteur de Série A la saison dernière. Chelsea est également attentif à la situation, au même titre que plusieurs clubs en Arabie Saoudite. Du côté de Victor Osimhen et de son entourage, on reste pour le moment silencieux quant aux intentions du joueur dans l’optique du prochain mercato. Quoi qu’il en soit, le feuilleton est lancé et il ne sera pas aisé pour Rudi Garcia et Aurelio De Laurentiis de le gérer sereinement.