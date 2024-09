Veretout à l’OL et pas au Qatar, l'OM ne pardonnera jamais

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Jordan Veretout a un accord avec l'OL, qui a fait deux offres auprès de l'OM pour le recruter. Mais la situation encore le joueur et son club actuel est explosive depuis quelques semaines.

Quasiment trois mois de mercato, et les clubs n’ont pas eu le temps de compléter leur effectif à leur guise. C’est pourquoi le terme de joker a été ajouté afin de permettre à des formations de recruter un joueur de plus sous certaines conditions pour les équipes de Ligue 1. Jordan Veretout, indésirable à l’OM et placé dans le loft ces dernières semaines, remplit ces critères et peut donc changer d’air si jamais l’OL parvient à trouver un terrain d’entente avec Marseille. En ce qui concerne son futur contrat à Lyon, l’accord a déjà trouvé pour les deux prochaines années, ce qui permettrait à Pierre Sage de compter un milieu de terrain d’expérience en plus, alors que Corentin Tolisso et Maxence Caqueret ne font pas grimper les suiveurs rhodaniens au rideau en ce début de saison.

L'OM change de ton avec Veretout

Le plus dur sera de trouver un accord entre les deux Olympiques. Selon L’Equipe, l’OL est monté jusqu’à 4 millions d’euros, alors que l’OM veut absolument 8 millions d’euros. L’OM en demandait 10 à 12 millions d’euros au début de l’été, et c’est ce qu’avait mis Al-Duhail sur la table. Mais Jordan Veretout a refusé de signer au Qatar, estimant qu’il pouvait encore aller chercher un gros contrat en Europe. Une décision qui a mis le feu au poudre à Marseille, puisque les dirigeants provençaux, qui louaient son comportement et son importance dans l’effectif, ont changé radicalement de discours en le poussant dehors et en le pointant du doigt pour son attitude. Le fait de voir quasiment 12 millions d'euros venus du Qatar leur passer sous le nez n'a clairement pas été digéré.

L'accélération de Malick Fofana, la vista de @CorentinTolisso, le centre de @LacazetteAlex, la reprise de Gift Orban 🔥



𝐿𝑒 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑏𝑎𝑙𝑙 ✨🔴🔵#OLRCSA pic.twitter.com/vaXtMd5El3 — Olympique Lyonnais (@OL) September 2, 2024

Une tension vive et qui a son importance, car pour signer à l’OL et compenser la perte de salaire de son futur contrat, l’ancien nantais et stéphanois aimerait voir l’OM lui glisser une prime. Une demande qui ne fait pas du tout rigoler dans les bureaux de Pablo Longoria, pour qui cela est tout simplement impensable. A tous les niveaux, la confiance entre l’OM et Veretout est rompue, et cela donne des négociations très compliquées, que ce soit avec l’OL ou avec le joueur. Autant dire que, s’il n’y a pas de limite de temps pour recruter un joker, il sera plus intéressant pour tout le monde que la transaction ait lieu dans les prochains jours, sous peine de se retrouver dans une situation inextricable.