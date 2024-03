Loïs Openda rate tout face au Real, et se fait draguer dans la foulée

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Après une saison superbe avec le RC Lens, Loïs Openda a signé en Allemagne au RB Leipzig, où il continue sa progression, à tel point que malgré sa double confrontation ratée contre le Real Madrid en C1, l'attaquant belge est pisté par deux cadors de la Premier League.

La Belgique a peut-être trouvé son nouvel attaquant. Auteur de 21 buts lors de son unique saison à Lens, Loïs Openda a d'ores et déjà inscrit autant à Leipzig, en moins de matchs disputés mais également en disputant des rencontres de Ligue des Champions. Une compétition où le joueur de 24 ans s'est mis en évidence en phase de poules, en inscrivant, notamment 4 réalisations, dont deux face à Manchester City. Mais en 1/8e de finale, contre le Real Madrid, Loïs Openda a été particulièrement brouillon face à un Andriy Lunin très inspiré. Le Belge a été assez maladroit mais malgré ça, le média Todo Fichajes affirme que son profil plaît à Liverpool et à Chelsea sur le mercato.

Openda rate tout contre le Real et convainc les Anglais

Après deux bonnes saisons aux Pays-Bas et une en Ligue 1, Loïs Openda confirme tout son potentiel à Leipzig, où il est actuellement le troisième meilleur buteur de la Bundesliga, derrière la surprise Serhou Guirassy et l'intouchable Harry Kane. L'international avec les Diables Rouges (14 sélections) a tapé dans l'œil de Chelsea et de Liverpool. Les Blues ont plusieurs joueurs offensifs mais aucun ne semble réellement capable d'empiler les buts pour l'instant. À Liverpool, l'effectif est également bien fourni mais un départ de Mohamed Salah n'est pas à exclure et obligerait les Reds à recruter. Loïs Openda sera probablement l'un des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival. Même si Leipzig va essayer de conserver celui qui est évalué à 55 millions d'euros sur le site spécialisé Transfermarkt.