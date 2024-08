Veretout à l’OL, Bennacer à l’OM ‍!?

Dans : Mercato.

L'OL est venu aux renseignements pour Jordan Veretout, pour qui l'OM réclame 8 ME. En cas de départ du milieu de terrain, Marseille pourra faire Ismaël Bennacer.

La dernière ligne droite du mercato est propice à toutes les possibilités, et une ouverture assez incroyable vient d’avoir lieu. En quête d’un départ majeur pour pouvoir faire venir en prêt Ismaël Bennacer, l’OM cherche à se défaire de Jordan Veretout. Selon Foot Mercato, l’OL est entré dans la danse pour récupérer le milieu de terrain, qui a pourtant déjà refusé deux offres en Ligue 1, venues de Nice et de Rennes. La perspective de rejoindre Lyon, grand ennemi de Marseille, à la dernière seconde du mercato, risque de provoquer des remous. Au Vélodrome, on risque d’accueillir froidement la nouvelle même si c’est clairement Pablo Longoria qui pousse vers la sortie le milieu de terrain. Du côté de l’OL, on est à l’écoute et Pierre Sage a validé le profil de l’international français, qui préfère rester dans un club ambitieux en Europe plutôt que de rejoindre l’Arabie Saoudite ou le Qatar.

En tout cas, ce départ libérerait les finances de l’OM d’un gros poids, et permettrait selon la presse italienne de faire signer Ismaël Bennacer. Tout est en place dans l’arrivée du milieu de terrain du Milan AC, mais le club lombard souhaite que l’OM puisse prendre en charge son salaire. Et ce ne sera possible que si Marseille envoie Jordan Veretout loin de la Provence. Pour cela, Pablo Longoria réclame toujours 8 millions d'euros. Un coup de billard à deux bandes qui prend forme, même si l’OL n’est pas seul sur le coup, puisque Veretout a aussi fait une touche en Europe dans un club encore non dévoilé. De quoi promettre encore quelques heures bien chaudes chez les deux « Olympiques » qui doivent plus que jamais se dire qu’on est si bien ensemble.