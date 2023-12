Une nouvelle star en Ligue 1, le LOSC se prend une claque

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

En Ligue 1, le marché des transferts ouvrira ses portes dans quelques jours. Le LOSC est à l'affût de certains coups à réaliser...

Cinquième de Ligue 1 à mi-championnat, le LOSC peut encore rêver de podium. Les hommes de Paulo Fonseca manquent encore un peu de régularité, surtout en enchainant avec la Ligue Europa Conference. L'entraineur portugais le sait et ne dirait sans doute pas non à quelques recrues cet hiver sur le marché des transferts. Le secteur offensif pourrait notamment être renforcé avec l'enchaînement des rencontres. La cellule de recrutement du LOSC va donc devoir se démener pour trouver les bons profils. Aussi, les Dogues devront être attentifs aux belles affaires sur les joueurs proposés. Selon les informations de Foot Mercato, les Lillois se sont notamment vu proposer Jesse Lingard.

Lingard, une arrivée impossible ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JLingz (@jesselingard)

Le média indique ces dernières minutes que les représentants du joueur anglais ont contacté le LOSC pour leur parler, tout comme deux autres clubs du haut de tableau de Ligue 1. Libre de tout contrat depuis son départ de Nottingham Forest, le joueur de 31 ans fait tout pour revenir dans un bon club européen, surtout après avoir connu une désillusion en Arabie saoudite. Pour rappel, Lingard s'était engagé avec Al-Ettifaq il y a peu mais avait dû finalement partir sans jouer le moindre match officiel, la faute au club saoudien qui avait trop de joueur extra-communautaires. Et cette situation pourrait encore jouer des tours à l'ancien de Manchester United. En effet, si le LOSC était intéressé pour aller plus loin, il devra libérer une place d'extra-communautaire, Lingard étant Anglais et que les règles ont changé depuis le Brexit. Si tout n'est pas encore mort dans ce dossier, les éléments devront s'aligner parfaitement. Lingard devra aussi revoir à la baisse ses émoluments pour trouver une nouvelle équipe.