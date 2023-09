Un Rabiot libre au mercato, le Barça en rêve fortement

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Poids lourd de la Juventus et de l'Equipe de France au milieu, Adrien Rabiot voit sa cote grimper mois après mois. De quoi lui offrir de nombreuses perspectives au mercato alors que son contrat à Turin expire en juin prochain.

Terminé le vilain petit canard du PSG et de l'Equipe de France, Adrien Rabiot est bien un milieu de terrain respecté en Europe. Solide au Qatar avec les Bleus de Didier Deschamps, Rabiot est surtout un cadre inamovible des Bianconeri depuis son arrivée en 2019. Ses performances ne laissent aucun club insensible et c'est d'autant plus le cas avec sa situation contractuelle. En effet, en juin dernier, le Français n'a prolongé son contrat turinois que pour une saison supplémentaire. Il sera libre en juin 2024 à la Juventus, pouvant discuter avec les autres clubs dès janvier prochain. Il aura de quoi faire au vu de la liste de prétendants à ses basques.

Le Barça face à Newcastle et Arsenal pour Rabiot

Plus le temps passe et plus celle-ci apparaît fournie. Le journaliste Ekrem Konur confirme les premiers noms connus sur le dossier. Comme la presse anglaise l'indique depuis plusieurs mois, Adrien Rabiot est dans le viseur d'Arsenal. Néanmoins, les Gunners ne sont pas seuls en Angleterre sur le milieu français. Newcastle est aussi sur le coup depuis quelques temps maintenant. Les deux formations de Premier League devront se méfier d'un nouvel acteur dont le nom a été révélé par Ekrem Konur : le FC Barcelone.

🚨Barcelona are ready to compete with Newcastle and Arsenal to sign Juventus' French player Adrien Rabiot in January.

🇫🇷 🔵#ForçaBarça ⚫#NUFC 🔴#AFCpic.twitter.com/8aizWc8l2c https://t.co/DjE8FZRSXA — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 27, 2023

« Barcelone est prêt à rivaliser avec Newcastle et Arsenal pour recruter le joueur français de la Juventus Adrien Rabiot en janvier », a écrit le journaliste sur X. Un intérêt légitime tant le Barça manque de vrais numéro 6 dans son effectif pourtant bien rempli. Au vu de son aura et de sa puissance sportive retrouvée sur la scène européenne, le club catalan a de quoi inquiéter les équipes anglaises. En effet, quoi de mieux pour Rabiot que le FC Barcelone pour poursuivre sa carrière après le PSG et la Juventus Turin...