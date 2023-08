Un départ à 10 ME au FC Nantes ‍?

Le FC Nantes est attaqué par le Celtic Glasgow pour son latéral gauche Quentin Merlin, qui pourrait faire l'objet d'un gros transfert.

Après un début difficile face à Toulouse, le FC Nantes ne compte pas s’enliser encore une fois dans les bas-fonds de la Ligue 1. Mais le mercato n’est pas spécialement rassurant, et la dernière information qui circule à Nantes ne va pas aider les supporters à mieux vivre cette période. L’intérêt du Celtic Glasgow pour Quentin Merlin a désormais été confirmé des deux côté de la Manche. L’informateur Emmanuel Merceron avait révélé l’info de l’envie des Bhoys de récupérer l’arrière gauche formé chez les Canaris, et qui possède un contrat l’emmenant jusqu’en 2026. De son côté, le Mail Sport Scotland a rajouté que si le Celtic Glasgow était bien intéressé, il préparait une offre à hauteur de 8 millions d’euros pour convaincre Waldemar Kita de céder son défenseur.

