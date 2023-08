Un club anglais lâche 30ME à Lille pour un remplaçant

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Sixième de Premier League la saison passée, Brighton s'est qualifié pour la première fois de son histoire en coupe d'Europe. Afin de se renforcer, l'équipe anglaise vise Carlos Baleba et se tient prête à casser sa tirelire pour convaincre le LOSC.

Lors de l'exercice 2022/2023, Brighton a réalisé la meilleure saison de son histoire, avec une qualification toute aussi historique pour la Ligue Europa. Revenu sur de bonnes bases en début de saison avec deux victoires pour ses deux premiers matchs en Premier League, Brighton est conscient que pour faire mieux ou aussi bien, il faut grandement améliorer son effectif. Notamment avec un calendrier qui sera bien plus chargé que les années précédentes. Les Seagulls ont déjà recruté Mahmoud Dahoud, João Pedro ou encore James Milner durant le mercato, mais ils veulent absolument signer Carlos Baleba. Le milieu de terrain n'a disputé que 22 matchs à Lille pour seulement 6 titularisations, mais pourrait tout de même rejoindre Brighton pour 30 millions d'euros.

Brighton casse sa tirelire pour un joueur à 22 matchs, c'est fort

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carlos_Baleba (@carlos_baleba)

Après avoir formulé une offre de 20 millions d'euros, immédiatement refusée par le LOSC, Brighton a selon les informations de RMC Sport, offert 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus aux Dogues pour s'arracher les services du jeune Camerounais de 19 ans. Une offre à la hauteur des espérances lilloises. Recruté la saison passée par Lille en provenance des Brasseries du Cameroun contre 600 000 euros, Carlos Baleba pourrait permettre de faire une plus-value très importante aux Lillois. Suite au départ de Mosés Caicedo pour Chelsea, Brighton a visiblement de l'argent à dépenser et semble convaincu de l'apport de Baleba qui n'a pourtant pas une très grande expérience au plus haut niveau. Lille fait grimper les enchères et s'apprête à réaliser une vente très importante. Le LOSC peut clairement se frotter les mains si cette transaction se concrétise réellement.