Un ancien lyonnais aime les burgers, son club veut le virer ‍!

Prêté par Tottenham à Galatasaray, Tanguy Ndombele ne convainc pas du tout le club stambouliote. Peu performant sur le terrain, il est surtout en mauvaise forme physique. Et cela ne risque pas de s'arranger avec ses commandes repas.

La renaissance n'aura duré qu'une saison pour Tanguy Ndombele. Depuis son départ de l'OL pour Tottenham et 62 millions d'euros en 2019, le milieu de terrain ne fait que décevoir. Les Spurs n'en veulent plus et le prêtent régulièrement en Europe. Ce fut peu concluant à l'OL en 2022 mais il y avait du mieux à Naples la saison dernière. Ndombele s'est bien fondu dans l'effectif du champion d'Italie, apportant une aide non négligeable en milieu de terrain. De quoi redonner espoir à d'autres clubs comme Galatasaray qui a sollicité son prêt cet été. Mais, contrairement à Naples, le club turc ne bénéficie pas d'un joueur ultra motivé.

Ndombele en surpoids, son contrat résilié ?

Ndombele est arrivé à Istanbul en net surpoids et les choses ne s'arrangent pas. Aujourd'hui, il affiche 6 kilos de trop sur la balance et il ne semble pas s'en émouvoir. Bien au contraire selon le Daily Mail qui rapporte la violente dispute entre l'ancien lyonnais et son entraîneur Okan Buruk. Après la défaite de Galatasaray contre le Bayern en Ligue des champions, Ndombele a commandé un hamburger à l'hôtel où dormait toute l'équipe. De quoi provoquer la colère de Buruk qui a eu une « violente dispute en fin de soirée » avec son joueur français.

Le cas Ndombele irrite clairement le staff de Galatasaray. L'entraîneur stambouliote a écarté le milieu français de l'effectif lors du déplacement de son équipe à Rizespor le week-end dernier. Selon le Daily Mail, Okan Buruk a lancé un ultimatum à Ndombele, lequel doit « perdre son excès de poids et faire que son pourcentage de graisse atteigne un niveau raisonnable s’il veut rejouer régulièrement ». Ndombele, 5 matchs cette saison avec Galatasaray, risque tout simplement la rupture de contrat anticipée s'il ne réagit pas au plus vite. Il serait alors renvoyé à Tottenham au cours de cette saison. Au vu de la forme des Spurs en Premier League, on ne voit pas comment il retrouverait le terrain de sitôt.