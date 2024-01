Un ancien grand espoir de L1 entre l’ASSE et Bordeaux

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En quête de renforts dans le secteur offensif lors de ce mercato hivernal, Bordeaux et Saint-Etienne sont à la lutte pour accueillir Nathanaël Mbuku, ancien grand espoir de Ligue 1 au Stade de Reims.

Un an après son départ du Stade de Reims vers Augsburg en Bundesliga, Nathanaël Mbuku pourrait revenir en France. En manque de temps de jeu en Allemagne, l’ancien ailier du Stade de Reims est courtisé par plusieurs clubs de Ligue 2 qui souhaitent l’accueillir sous la forme d’un prêt de six mois. A en croire les informations de Foot Mercato, l’AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux sont les deux clubs les plus chauds sur ce dossier. Il faut dire que le profil de Mbuku a de quoi séduire.

L’ancien ailier du Stade de Reims est encore jeune (21 ans) mais dispose d’une solide expérience en Ligue 1 avec 80 matchs à son actif. L’international espoirs français dispose d’un bon de sortie et l’ASSE a « un coup d’avance » sur Bordeaux pour l’accueillir à ce jour. Mais rien n’est encore ficelé et les Girondins sont bien décidés à tout tenter afin de rafler la mise. Les deux clubs de Ligue 2 devront par ailleurs être vigilants car ils ne sont pas les seuls à s’intéresser de près à Nathanaël Mbuku, qui suscite également l’intérêt d’un club étranger dont l’identité n’a pas filtré.