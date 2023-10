Tudor accepte un challenge surprenant, l'OM va pleurer

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Igor Tudor avait décidé l'été dernier de tourner la page Olympique de Marseille. Le Croate était lassé et fatigué par certains comportements sur la Canebière.

Malgré de très belles choses montrées avec l'OM la saison passée, Igor Tudor a décidé de quitter le navire il y a quelques semaines. Le Croate a laissé un grand vide dans le coeur des fans et observateurs phocéens, qui appréciaient sa manière de voir le football. Surtout que depuis son départ, l'OM se cherche encore et a déjà vu deux entraîneurs débarquer. Igor Tudor garde une très belle cote sur le marché. Son nom est récemment revenu du côté de l'Italie. Mais il pourrait bien prendre une toute autre direction.

Tudor, la Turquie lui tend les bras

Selon les informations de Germanijak, Igor Tudor est finalement tout proche de rejoindre Besiktas. Son adjoint Hari Vukas et le préparateur physique Toni Modric sont déjà présents en Turquie pour négocier une prise de fonctions. Besiktas veut un entraineur confirmé et qui n'a pas peur des chaudes ambiances et de la pression importante. Le club d'Istanbul n'a pas connu le début de saison souhaité et pointe à la quatrième place en championnat. En Ligue Europa Conference, pas grand-chose ne va non plus. Tudor ne manquerait donc pas de travail s'il parvenait à trouver un accord pour rejoindre Besiktas. Mais au vu de la destination, qui n'a pas grand-chose à envier à l'OM, il y a fort à parier que certains fans phocéens auraient pas mal de regrets. En attendant une arrivée possible du Croate, Burak Yilmaz assure l'intérim à Besiktas.