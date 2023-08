Thauvin au cœur d'un procès à 13 millions d'euros

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Deux ans seulement après son départ de l’OM pour les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin a déjà quitté le Mexique et a fait son retour en Europe.

Un an et demi au Mexique, et retour en Europe pour Florian Thauvin. Alors qu’il avait quitté l’Olympique de Marseille libre de tout contrat en juillet 2021 pour rejoindre André-Pierre Gignac chez les Tigres, le natif d’Orléans n’a pas fait long feu au Mexique. Au mois de janvier dernier, il quittait déjà l’Amérique Centrale pour revenir en Europe et plus précisément en Italie. Il s’est engagé à l’Udinese, où il s’est rapidement acclimaté en marquant notamment lors de la coupe d’Italie il y a quelques jours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Florian Thauvin (@flotov)

Mais la page mexicaine n’est pas totalement tournée pour Florian Thauvin puisque selon les informations d’ABC Noticias, « Flotov » a déposé une plainte contre son ancien club, qui refuse de lui payer l’intégralité de son salaire. Dans les faits, l’ancien joueur du SC Bastia réclame 13 millions d’euros au club des Tigres, qui refusent de leur côté de payer au joueur les 27 mois qui lui restaient sur son contrat. Dans les rangs mexicains, on se défend en indiquant que Florian Thauvin avait signé une clause qui ne lui donnait accès qu’à trois mois de salaire dans le cas où il venait à résilier son contrat, ce qui s’est produit en janvier dernier.

Thauvin réclame 13 millions d'euros aux Tigres

Sans avoir plus d’éléments, impossible bien sûr de savoir qui a raison et c’est le Tribunal arbitral du sport qui va devoir mener son enquête afin de trancher. Florian Thauvin se serait sans doute épargné un tel épisode judiciaire mais le voilà dans l’obligation de se rendre devant les tribunaux sportifs afin de défendre ses intérêts. Auteur de 86 buts sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin espère parvenir à relancer sa carrière sur le plan sportif à l’Udinese. Du haut de ses 30 ans, le champion du monde 2018 est clairement sur le déclin ces dernières années. Une grosse saison en Europe pourrait de nouveau lui ouvrir les portes des gros clubs européens pour une fin de carrière en boulet de canon.