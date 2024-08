Strasbourg fait venir un gardien de Chelsea

Les voyages se multiplient entre Chelsea et Strasbourg, le club alsacien étant un satellite de la galaxie de Todd Boehly. Dorde Petrovic, gardien qui avait signé pour sept ans à Chelsea en 2023 en provenance de la MLS, a rejoint Strasbourg sous la forme d’un prêt d’une saison. Le portier serbe a connu une vingtaine de matchs dans sa première saison avec les Blues, même s’il n’était pas considéré comme le numéro 1 pour la saison, ce qui explique son passage par l’Alsace. Chelsea se soulage ainsi d’un gardien, l’un des neufs de l’effectif des Blues.

Strasbourg confirm Djordje Petrovic has joined on a season-long loan from Chelsea.🧤 pic.twitter.com/WOSmcOVOB6