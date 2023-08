Sergio Ramos en Turquie, négociations en cours

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Libre depuis son départ du PSG le 30 juin, Sergio Ramos pourrait rebondir en Turquie, où Galatasaray a entamé des discussions pour signer le défenseur espagnol de 37 ans lors de ce mercato estival.

Libre depuis le début du mercato et son départ du Paris Saint-Germain au mois de juin, Sergio Ramos a eu plusieurs sollicitations durant l’été. Un temps très proche du championnat mexicain, l’international espagnol de 37 ans ne signera finalement pas à l’America. Le club était intéressé par le profil et l’expérience de l’ancien capitaine du Real Madrid mais les prétentions salariales de ce dernier ont fait capoter l’opération.

El Galatasaray está sondeado el posible fichaje de Sergio Ramos.



El club turco ya negocia con el entorno del central español, tal y como ha adelantado @fanatikcomtr. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 15, 2023

Dans le viseur de l’Arabie Saoudite depuis plusieurs semaines, Sergio Ramos n’a pas donné suite. Le défenseur central formé au FC Séville ambitionne de poursuivre sa carrière en Europe. Le Real Madrid aurait pu être une formidable opportunité après la blessure de Militao mais à priori, le club merengue ne recrutera pas de remplaçant à l’international brésilien, victime d’une rupture des ligaments croisés. Alors que la MLS aux Etats-Unis est à l’affût pour le récupérer gratuitement, Sergio Ramos pourrait être récompensé de sa patience avec une belle offre d’un club ambitieux en Europe.

Galatasaray en négociations avec Sergio Ramos

D’après les informations de Relevo, Galatasaray est concrètement entré en négociations avec Sergio Ramos dans le but de faire signer l’ancien défenseur du PSG dans les jours à venir. Le club turc réalise un mercato extrêmement ambitieux cet été avec les transferts de Mauro Icardi, Cédric Bakambu, Wilfried Zaha ou encore Angelino et Tetê. Un joli mercato auquel pourrait donc s’ajouter la venue de Sergio Ramos, à condition qu’un accord soit trouvé sur le plan salarial entre les deux parties. Nul doute que sportivement, l’offre de Galatasaray est la plus attractive en Europe pour Sergio Ramos, qui devrait privilégier cette piste aux propositions saoudiennes ou américaines.