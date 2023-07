Sergio Ramos, son futur club dévoilé sous 10 jours

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos se retrouve sans club. Bien qu'il soit courtisé par plusieurs formations, l'Espagnol veut se laisser du temps avant de prendre une décision sur son avenir.

Formé au FC Séville, avant d'écrire sa légende pour enfin terminer par des années mitigées au PSG, Sergio Ramos possède une carrière aboutie, ponctuée de succès partout où il a évolué. Le défenseur central n'a pas prolongé son contrat avec Paris et se retrouve sans club sur le marché des transferts. Une situation inédite pour le champion du monde qui a tout de même des opportunités, plutôt exotiques. L'Arabie saoudite tente d'attirer le joueur de 37 ans, tout comme la MLS où Lionel Messi vient de signer. Auteur de 45 matchs disputés la saison dernière avec le PSG, Sergio Ramos a retrouvé un niveau de jeu intéressent malgré son âge avancé. Mais le moment n'est plus à la précipitation et Sergio Ramos veut prendre son temps pour décider le mieux possible de sa future destination, qui sera probablement la dernière de sa riche carrière.

Sergio Ramos temporise pour sa dernière danse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Selon les informations de Mundo Deportivo, qui confirme l'intérêt de l'Arabie saoudite et de la ligue nord-américaine, l'ancien capitaine de la sélection espagnole (180 matchs disputés) ne compte pas prendre de décision en juillet. Sergio Ramos se laisse une dizaine de jours pour choisir sa dernière aventure. Flamengo est l'autre piste sérieuse dans ce dossier. Le Brésil n'est pas un championnat auquel l'ancien du Real Madrid a déjà envisagé de se projeter selon les dires de la presse espagnole mais un challenge exotique de ce type pourrait peut-être plaire au natif de Camas. Reste à savoir où va atterrir Sergio Ramos. La réponse sera probablement connue le dernier mois du mercato estival. En attendant, l'Espagnol veut prendre son temps, pour rebondir plus fort.