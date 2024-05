Rennes lâche 2 ME, Nantes est scotché

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Premier mouvement du mercato à Rennes, avec le retour forcé de Matthis Albine, que le FC Nantes était persuadé de pouvoir conserver.

Les relations entre Rennes et Nantes n’ont jamais été euphoriques, même si elles sont moins houleuses qu’il y a quelques années. La preuve, un accord a été trouvé en début de saison pour le prêt de l’espoir rennais Matthis Albine à Nantes pour une saison. L’expérience a débuté timidement, mais avec la venue d’Antoine Kombouaré, la carrière du jeune attaquant a décollé et il aura été une force vive dans la course au maintien réussie des Canaris. Logiquement, le FC Nantes pensait déclencher la clause lui permettant de lever l’option d’achat du joueur.

Mais Ouest-France l’annonce, et le Stade Rennais l’a confirmé au journal régional, le club breton a décidé d’activer une clause de rachat de 2 millions d’euros pour récupérer Matthis Albine de façon définitive. Si Nantes est gagnant sur le plan financier, la surprise est totale car le joueur va retourner à Rennes cet été. Les Canaris prévoyaient de mettre 6 ME sur la table pour récupérer Albine. Il faut croire que Julien Stéphan compte sur lui pour la saison prochaine, ou que son club espère le vendre plus cher cet été.