Un coup de balai en attaque, vent de panique à l’OM

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille est sur le point de céder définitivement son attaquant Vitinha au Genoa, lui qui ne manquera pas à la formation provençale. Le risque est toutefois de voir tous les attaquants du club partir cet été.

La courte histoire d’amour entre l’Olympique de Marseille et Vitinha va prendre fin dans les toutes prochaines heures. L’attaquant portugais, acheté 32 millions d’euros bonus compris à l’hiver 2023 en provenance de Braga, n’a jamais réussi à convaincre sur la Canebière. Prêté au Genoa lors du mercato de janvier, celui qui n’a inscrit que 6 petits buts en 43 rencontres sous le maillot olympien va s’engager définitivement avec la formation italienne contre une indemnité de 15 millions d’euros. Un moindre mal pour la direction phocéenne, pour qui il semblait difficile d’envisager une plus-value économique. Après Malinovskyi et Strootman, deux autres joueurs qui n’ont pas convaincu ces dernières saisons, le Genoa enlève un nouveau gros dossier des épaules de Pablo Longoria. Cependant, il ne s’agit pas du seul joueur offensif susceptible de quitter Marseille dans les prochaines semaines.

Tous les attaquants dehors, le pari risqué de l’OM

La Provence annonce qu’un triplé de départs en attaque est possible, ce qui risque de laisser un énorme vide à combler au mercato cet été. En effet, Faris Moumbagna, attaquant camerounais recruté cet hiver en provenance de Bodo-Glimt pour pallier le départ du Portugais, ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé seulement l’été dernier, pourraient eux aussi quitter le club : « Leur avenir en ciel et blanc est loin d’être assuré », souligne ainsi la source. Le Gabonais, auteur d’une formidable saison avec l’OM (30 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues), possède un salaire confortable d’environ 650.000 euros mensuels et l’OM doit réduire sa masse salariale pour satisfaire les exigences de la DNCG. Quant au Camerounais, il a su marquer quelques buts notamment face à Benfica en Coupe d’Europe mais a-t-il un rendement suffisant pour un club comme l’Olympique de Marseille ? En tout cas, les prochains jours risquent d’être agités sur la Canebière, car l’OM, qui attend toujours de nommer son futur entraîneur, doit bâtir une équipe capable de retrouver la Coupe d’Europe la saison prochaine, après une 8ème place finale en Ligue 1 bien loin des attentes initiales. Il faudra pour cela du beau monde devant, et un secteur offensif à entièrement retravailler aurait de quoi inquiéter les supporters.