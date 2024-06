Aguerd revient en France, l’OL et l’OM prennent une gifle

Dans : Mercato.

Par Adrien Guyot

Auteur d’une saison décevante à West Ham, Nayef Aguerd est bien parti pour revenir en France où plusieurs clubs le veulent au mercato. Mais l’OM et l’OL ont un énorme retard par rapport à Lens et Rennes.

Depuis le 10 juin dernier, le mercato estival a ouvert ses portes en France. L’occasion pour les clubs de l’élite de renforcer leur équipe en vue des échéances à venir la saison prochaine. D’après les informations de Football Insider, un premier gros coup est à réaliser du côté de la Premier League et plus précisément à West Ham, qui a accepté l’idée de vendre son défenseur marocain Nayef Aguerd. La source indique que plusieurs formations françaises se sont concrètement positionnées pour rapatrier l’ancien joueur de Dijon. Ainsi, le RC Lens et le Stade Rennais, son ancien club, sont les écuries les plus avancées sur ce dossier. A ce petit jeu, c’est le club breton qui part avec une longueur d’avance dans l’esprit du joueur. A noter également que plusieurs équipes d’Arabie Saoudite ou encore l’Olympique Lyonnais sont à l’affût dans ce dossier. Et c’est aussi le cas de l’OM dont le recruteur en chef Mehdi Benatia l’a dans le viseur depuis plusieurs semaines.

West Ham demande 40 millions d’euros

Joueur de Rennes entre 2020 et 2022, le demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 n’a disputé que 28 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec les Hammers, mais ces derniers ne vendront pas le joueur de 28 ans à n’importe quel prix. Recruté 35 millions d’euros en provenance de la Bretagne il y a deux ans, Aguerd ne devrait pas être vendu pour moins de 40 millions d’euros, ce qui oblige les équipes intéressées à sortir le chéquier. Si la bagarre annoncée a lieu entre Rennes et Lens, le Marocain peut donc se laisser tenter par un retour dans un environnement qu’il connaît bien ou alors débarquer à Lens, qui est engagé dans une compétition européenne à partir de cet été. Quoi qu’il arrive, il semble vouloir se diriger vers un retour en Ligue 1 et il devrait avoir l’embarras du choix pour changer d’air afin de choisir le projet qu’il juge être le plus ambitieux pour lui. Mais l’OL, cité certainement si Jake O’Brien devait partir, et l’OM, qui est intéressé mais n’a pas les moyens financiers, se prennent donc une petite claque dans ce dossier.