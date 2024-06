OL ‍: Aulas fait un virement d'urgence pour aider Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En décidant de financer une partie de l'achat de la LDLC Arena avec des actions dans l'OL, Jean-Michel Aulas s'est éloigné un peu plus du club de John Textor. Mais pas totalement, et JMA tient à aider Lyon jusqu'au bout de ses possibilités.

Tandis que l'Olympique Lyonnais passera plus tard que prévu devant la DNCG, le propriétaire américain du club rhodanien a vendu cette semaine la salle omnisports et de spectacle à la holding de Jean-Michel Aulas. De quoi faire rentrer un peu de cash dans les caisses de l'OL à un moment stratégique de la saison puisque les comptes du club s'arrêtent au 30 juin. Dans ce dossier, le boss d'Eagle Football a pu compter sur l'intervention de son prédécesseur, qui a tout fait afin que le fruit financier de la vente de la salle soit rapidement dans les caisses de l'Olympique Lyonnais, ce qui est forcément une bonne nouvelle pour l'OL dans la préparation de son passage devant le gendarme financier du football et dans l'optique du mercato d'été.

Aulas n'a pas traîné à payer ce qu'il a acheté à l'OL

L'OL officialise la vente de la LDLC Arena à Aulas https://t.co/bPpcn7RyjA — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2024

C'est à travers une interview dans Le Progrès que l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais a révélé son désir de tout faire pour aider John Textor à ramener le club dans les sommets de la Ligue 1 et de l'Europe. « Avec le rachat de la LDLC, on a fait en sorte de verser l’argent plus rapidement pour aider le club, Laurent Prud’homme, avec qui je m’entends très bien, et aussi John Textor à passer ce cap plus sereinement. Le sujet d’OL Reign est bien engagé. Et peut-être qu’il faudra valider un ou deux transferts… Mais je ne veux pas m’attarder sur l’OL, je veux surtout qu’il n’ait pas d’ennuis. Il faut passer ce cap vu cette deuxième partie de championnat. Quand on aime l’OL, on aime les émotions », a confié Jean-Michel Aulas, qui un an après avoir gelé les comptes de Lyon en plein mercato, suite à un profond désaccord avec John Textor, démontre que tout cela est désormais à conjuguer au passé. L'Olympique Lyonnais doit clairement se réjouir de tout cela.