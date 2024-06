EdF ‍: Législatives, JO et positionnement, Mbappé met les choses au clair

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse avant l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro 2024 face à l'Autriche. L'occasion pour lui de revenir sur l'actualité en France à l'approche des élections législatives.

Kylian Mbappé était très attendu ce dimanche en conférence de presse. A l'instar de Marcus Thuram ou encore Ousmane Dembélé, le nouveau joueur du Real Madrid a surtout été questionné sur les élections législatives qui auront lieu en France à partir dru 30 juin 2024. Et la perspective de se retrouver avec des partis extrêmes au pouvoir ne le réjouissent pas du tout. Sa volonté, tout faire pour que le maximum de personnes, surtout dans les campagnes et banlieues, se déplace pour aller voter : « On est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. L'Euro est important mais on ne doit pas être déconnecté. On sait qu'on est dans un moment important, une situation inédite. J'ai envie de m'adresser à la jeune génération. On peut faire la différence. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On peut choisir l'avenir du pays. Les jeunes doivent prendre conscience de la situation. On a besoin de s'identifier à ce pays avec des valeurs de tolérance et de respect. Chaque voix compte. J'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7 juillet et qu'on fera les bons choix ».

Mbappé et les JO, c'est officiellement mort

💬 Kylian Mbappé sur la situation politique en France : « J'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7 juillet. » pic.twitter.com/4kXcJyxuZM — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 16, 2024

A noter que Kylian Mbappé a également officialisé sa non-présence pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la France. Le Real Madrid ne veut pas le libérer, chose qu'il peut d'ailleurs comprendre : « J'arrive dans une nouvelle équipe et le faire en septembre, ce n'est pas le meilleur. Je vais leur souhaiter le meilleur et je vais regarder tous les matchs. J'espère qu'ils vont nous ramener la médaille d'or ». Enfin, l'ancien du PSG a abordé son futur positionnement avec l'équipe de France pendant l'Euro. Et il est prêt à jouer à tous les postes, même s'il devrait surtout occuper la position de numéro 9. « Je suis prêt à tout pour gagner. Je préfère avoir la tête que les jambes. Pour l'instant j'ai la tête, on verra demain si j'ai aussi les jambes. L'important est d'être investi pour gagner ce premier match », a ajouté Kylian Mbappé.