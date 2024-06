Voir Mbappé faire pleurer le PSG, Zidane débarque au sprint

Dans : Kylian Mbappé.

La date de la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid est connue, et les détails tombent déjà. Le club espagnol va faire ça en grand, rajoutant même une petite touche légendaire pour accueillir l'ancien du PSG.

Sans club depuis 2021 et son départ du Real Madrid après un troisième passage réussi, Zinedine Zidane a confié récemment qu’il était impatient de retrouver un banc de touche. Mais l’entraineur français est d’un calme olympien et ne se précipite pas sur la première offre venue. Il a été annoncé proche du Bayern Munich, de la Juventus Turin ou de Manchester United, voire même de l’Olympique de Marseille en cas de rachat du club, mais aucune piste ne s’est confirmée et il semble même que le clan de Zizou n’ait pas forcé les choses. Résultat, alors que tous les clubs ou presque ont trouvé leur bonheur, Zidane va vivre une nouvelle année sabbatique. La situation est rêvée pour le Real Madrid pour frapper un grand coup, et l’emmener sur le terrain du nouveau Santiago Bernabeu le 16 juillet prochain.

85.000 personnes pour voir Mbappé jongler

Une date qui a été retenue par le club espagnol pour présenter sa nouvelle recrue en grandes pompes : Kylian Mbappé bien évidemment. Selon le journal espagnol El Debate, tout de se met en place pour que cette présentation soit historique, et dépasse celle de Cristiano Ronaldo il y a 15 ans de cela. A cette époque, Alfredo Di Stefano et Eusebio avaient ouvert la porte de la Maison Blanche à CR7. Dans un mois, ce sera « ZZ » qui devra le faire sous les coups de 19 heures, avec une affluence espérée de 85.000 personnes.

Pour cette arrivée qui fait toujours grincer des dents au PSG, où la guerre est ouverte avec le clan Mbappé, l’évènement marqué du sceau Zidane rajoute une petite couche d’agacement. Il faut rappeler que l’entraineur français a été courtisé ardemment par Paris pendant le printemps 2022, mais que le forcing n’a jamais payé. Le champion du monde 1998 a choisi son camp et il va encore une fois être présent pour un grand moment du Real Madrid, comme il l’était lors de la remise de la dernière Ligue des Champions.

Cet évènement, qui va être retransmis en direct sur plusieurs télévisions du monde, devrait encore faire grimper la popularité du club espagnol, qui rêve de vendre plus de 3 millions de maillots de Kylian Mbappé sur les deux premières années de son passage au Real. Et les recettes devraient s’accumuler, car malgré son salaire énorme, l’ancien du PSG devrait rapporter 172 millions d’euros en marketing et merchandising à la Casa Blanca. De quoi s’offrir une présentation en grandes pompes, avec Zinedine Zidane pour sceller ce départ de Paris de Kylian Mbappé.