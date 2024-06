Droits TV ‍: Canal+ menacé, la Ligue 1 pète les plombs

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que la Ligue 1 reprendra dans près de deux mois, aucun diffuseur n'a été trouvé pour le moment. Le comportement de certains présidents pose question.

C'est le flou le plus total qui règne en Ligue 1. Alors que le championnat reprendra dans quelques semaines, aucun diffuseur n'est encore trouvé. beIN Sports, Canal+, Prime Video, DAZN, les accords ne sont pas au rendez-vous. S'il se dit que Canal+ ferait trainer les choses afin de négocier au prix le plus bas et rafler toute la mise, la chaine crypte l'a très mauvaise concernant l'attitude de certains présidents de Ligue 1. Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims est concerné, lui qui a apparemment eu des mots très déplacés à l'encontre de commentateurs de Canal+ après la dernière journée du championnat à Rennes selon Daniel Riolo.

Une situation catastrophique, Jean-Pierre Caillot accusé

🔴⚪️ Droits TV



➡️ Jean-Pierre Caillot [ Président du Stade de Reims ] & Canal + 🫣



📻 Extrait de After Foot de ce jeudi soir pic.twitter.com/9hfZaN3Z42 — Reims VDT (@reimsvdt) June 14, 2024

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet livré une anecdote assez troublante qui veut dire beaucoup sur la mentalité actuelle. « On parlait de la mentalité des présidents et de ce qu'ils pensent que ça vaut. De leurs certitudes et suffisance. Lors du Rennes-Reims de fin de saison, Jean-Pierre Caillot, qui est le porte-serviettes de Vincent Labrune, était très sûr de lui... le patron a dit que donc voilà. Il s'est approché du commentateur de Canal et de son consultant en disant : 'Alors, on ne met pas l'argent ? Vous serez au chômage dans deux mois, c'est pas grave '. Les présidents sont imbus d'eux-mêmes. On en est à mi-juin, il n'y a toujours pas de diffuseurs. Il y a les présidents qui vont se plaindre que Canal ne vienne pas leur parler. Mais là, ils ont zéro », a notamment indiqué Daniel Riolo, pas étonné de la situation actuelle et qui pense que la cassure est totale entre toutes les parties.