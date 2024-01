Rennes déchire la première offre de l'OM pour Assignon

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Après avoir mis des semaines à recruter son défenseur gauche titulaire (Quentin Merlin), l’OM s’est mis en quête d’un latéral droit dans le money-time du mercato et vise Lorenz Assignon.

Ce poste ne paraissait pas prioritaire à l’Olympique de Marseille, qui compte déjà Jonathan Clauss et Amir Murillo mais contre toute attente, Pablo Longoria et Mehdi Benatia cherchent à réaliser un coup de dernière minute au poste de latéral droit lors de ce mercato hivernal. Les dirigeants phocéens sont déçus de l’implication de Jonathan Clauss et n’hésiterons pas à le vendre si une offre supérieure à 15 millions d’euros arrive sur le bureau de Pablo Longoria d’ici la fin du mercato jeudi soir. Indépendamment de l’avenir de l’international tricolore, qui a de fortes chances de partir l’été prochain au plus tard, l’OM travaille au recrutement d’un joueur prometteur à ce poste et Lorenz Assignon (Rennes) est ciblé.

A en croire les informations de L’Equipe, les discussions ont démarré entre Marseille et le club breton au sujet du latéral droit de 23 ans, utilisé à 14 reprises par le Stade Rennais depuis le début de la saison. Le quotidien national dévoile que l’OM a même formulé une première offre de prêt avec option d’achat, mais celle-ci a immédiatement été refusée par Rennes qui réclame 10 millions d’euros pour son défenseur. Un prix jugé trop élevé par les dirigeants olympiens mais également par Bournemouth, qui a manifesté son intérêt pour le joueur mais qui n’entend pas payer une telle somme. Les discussions vont se poursuivre dans les heures à venir et pour l’heure, difficile de savoir où jouera Lorenz Assignon lors de la seconde partie de saison.